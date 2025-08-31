शाई होप जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे अपनी ये गलती, कुछ इस तरह अजीबोगरीब तरीके से हुए आउट, देखें Video

Shai Hope Hit Wicket Out: कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL 2025) का 17वां मुकाबला शनिवार 30 अगस्त को ट्रिनबागो नाइट राइडर्स और गुयाना अमेजन वॉरियर्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जो शायद ही आपने कभी आपने देखा हो। गुयाना के लिए खेल रहे वेस्टइंडीज के शाई होप इस मैच में एक गलती कर बैठे और अजीबोगरीब तरीके से आउट हो गए। होप के आउट होने का वीडियो खुद लीग ने अपने आधिकारिक एक्‍स अकाउंट पर पोस्‍ट किया है, जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसे क्रिकेट इतिहास का आउट होने के सबसे अनोखे तरीके में से एक बताया जा रहा है।