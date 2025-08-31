शाई होप जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे अपनी ये गलती, कुछ इस तरह अजीबोगरीब तरीके से हुए आउट, देखें Video

Shai Hope Hit Wicket Out: कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL 2025) का 17वां मुकाबला शनिवार 30 अगस्त को ट्रिनबागो नाइट राइडर्स और गुयाना अमेजन वॉरियर्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जो शायद ही आपने कभी आपने देखा हो। गुयाना के लिए खेल रहे वेस्टइंडीज के शाई होप इस मैच में एक गलती कर बैठे और अजीबोगरीब तरीके से आउट हो गए। होप के आउट होने का वीडियो खुद लीग ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है, जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसे क्रिकेट इतिहास का आउट होने के सबसे अनोखे तरीके में से एक बताया जा रहा है।
दरअसल, शाई होप 28 गेंदों पर 3 चौके और एक छक्के साथ 39 रन बनाकर अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। इस बीच ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के गेंदबाज़ टेरेंस हिंड्स ने एक गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी। शाई होप इस पर रिवर्स रैंप शॉट खेलने का प्रयास करते हुए पूरी ताकत के साथ बल्ला घुमाया। वह लाइन के पार भी चले गए और बल्ले से अपना कंट्रोल खोते हुए बैट सीधा विकेट पर दे मारा।
अंपायर ने गेंद को वाइड बॉल करार देते हुए शाई होप को हिट विकेट आउट दिया। होप पवेलियन जाते हुए अपने आपसे काफी निराश नजर आए, क्योंकि वह जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, वह अपने अर्धशतक के साथ टीम के स्कोर को काफी आगे ले जा सकते थे। होप शायद ही अब इस गलती के लिए कभी खुद को माफ कर पाएं।
मैच की बात करें तो शाई होप 39 रनों के साथ गुयाना के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उनकी टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 163 रन बोर्ड पर टांगे। इसके जवाब में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स ने 17.2 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। ट्रिनबागो के लिए कॉलिन मुनरो और ऐलेक्स हेल्स के बीच पहले विकेट के लिए शानदार 116 रनों की पार्टनशिप हुई, जिसने जीत की नींव रखी।