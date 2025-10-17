Patrika LogoSwitch to English

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया को लेकर दिग्गज ने की चौंकाने वाली भविष्यवाणी, बताया सीरीज का परिणाम

Shane Watson Prediction: ऑस्‍ट्रेलियाई पूर्व दिग्‍गज शेन वॉटसन ने दावा किया है कि भले ही भारतीय टीम ने इस साल शानदार प्रदर्शन किया हो, लेकिन ऑस्‍ट्रेलिया वनडे सीरीज में उसके अपराजित रिकॉर्ड को तोड़ देगा।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 17, 2025

Shane Watson Prediction

ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ मैच की तैयारी में जुटे विराट कोहली, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Shane Watson Prediction: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्‍टूबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है। सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाना। इस मुकाबले को जीतने के लिए दोनों ही टीमें अपनी-अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं। भारत की कमान जहां नए कप्‍तान शुभमन गिल के हाथ में होगी तो ऑस्‍ट्रेलिया क्रिकेट टीम की कमान मिचेल मार्श संभालेंगे। भारतीय टीम के लिए ये साल अभी तक काफी अच्‍छा रहा है। ऐसे में उसकी उम्‍मीद ऑस्‍ट्रेलिया की सरजमीं पर जीत के सिलसिले को बरकरार रखने पर होगी। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी शेन वॉटसन ने वनडे सीरीज को लेकर चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है।

गौतम गंभीर की तारीफ की

स्टार स्पोर्ट्स पर बातचीत में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज शेन वॉटसन ने कहा कि भारतीय वनडे टीम ने इस साल कमाल का प्रदर्शन किया है। उन्होंने अभी तक सभी मैच जीते हैं. लेकिन अब इसका क्या नतीजा होगा? गौतम गंभीर ने भी आकर वास्तव में अविश्वसनीय प्रतिभाशाली क्रिकेटरों को स्वतंत्र होकर खेलने दिया है, उन्हें गलती करने की टेंशन नहीं है। वास्तव में भारतीय खिलाड़ियों के पास अविश्वसनीय कौशल हैं।

'ऑस्‍ट्रेलिया भारत के अपराजित रिकॉर्ड को तोड़ेगा'

वॉटसन ने कहा कि मेरे लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत ने पूरे साल इतना शानदार प्रदर्शन किया है। क्‍या मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया उस अपराजित रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा? हां, अभी तक मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराना बहुत मुश्किल है। भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही शानदार प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि वह अच्‍छा खेल रहे हैं। यह देखने लायक सीरीज होगी।

पर्थ में पहली बार वनडे खेलेगा भारत

यहां बता दें कि भारत बनाम ऑस्‍ट्रेलिया सीरीज का पहला एकदिवसीय मुकाबला पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाना है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने यहां अब तीन एकदिवसीय मैच खेले हैं और तीनों ही उसने जीते हैं। वह भारतीय टीम की बात करें तो वनडे क्रिकेट के इतिहास में उसने अब तक यहां कोई भी मैच नहीं खेला है। ऐसे में भारत को यहां कड़ी चुनौती मिलने वाली है।

शुभमन गिल ने अभी तक कप्तानी का बुरा दौर नहीं देखा… ऑस्‍ट्रेलिया में सीरीज से पहले ये क्या बोल गए कोच गौतम गंभीर?
Updated on:

17 Oct 2025 02:07 pm

Published on:

17 Oct 2025 02:06 pm

