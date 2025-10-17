भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया को लेकर दिग्गज ने की चौंकाने वाली भविष्यवाणी, बताया सीरीज का परिणाम

Shane Watson Prediction: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्‍टूबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है। सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाना। इस मुकाबले को जीतने के लिए दोनों ही टीमें अपनी-अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं। भारत की कमान जहां नए कप्‍तान शुभमन गिल के हाथ में होगी तो ऑस्‍ट्रेलिया क्रिकेट टीम की कमान मिचेल मार्श संभालेंगे। भारतीय टीम के लिए ये साल अभी तक काफी अच्‍छा रहा है। ऐसे में उसकी उम्‍मीद ऑस्‍ट्रेलिया की सरजमीं पर जीत के सिलसिले को बरकरार रखने पर होगी। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी शेन वॉटसन ने वनडे सीरीज को लेकर चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है।