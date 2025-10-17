Patrika LogoSwitch to English

शुभमन गिल ने अभी तक कप्तानी का बुरा दौर नहीं देखा… ऑस्‍ट्रेलिया में सीरीज से पहले ये क्या बोल गए कोच गौतम गंभीर?

Gautam Gambhir on Shubman Gill Captaincy: रोहित शर्मा की जगह भविष्‍य को देखते हुए शुभमन गिल को पहली बार भारतीय वनडे टीम का कप्‍तान बनाया गया है। पहला ही दौरा ऑस्‍ट्रेलिया का है, जहां उनकी कड़ी परीक्षा होने वाली है। इसी बीच कोच गौतम गंभीर उनकी कप्‍तानी पर बड़ा बयान दिया है।

भारत

lokesh verma

Oct 17, 2025

Gautam Gambhir on Shubman Gill Captaincy

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्‍तान शुभमन गिल। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Gautam Gambhir on Shubman Gill Captaincy: इंग्‍लैंड दौरे पर टेस्‍ट सीरीज बराबरी पर खत्‍म करने के बाद भारत ने हाल ही में शुभमन गिल की अगुवाई में वेस्‍टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्‍ट सीरीज पर 2-0 से कब्‍जा जमाया है। गिल की कप्‍तानी में ये पहली सीरीज जीत थी। भविष्‍य की योजनाओं को देखते हुए भारतीय चयनकर्ताओं ने वनडे क्रिकेट टीम की कमान भी गिल को सौंप दी है। उनका पहला ही दौरा ऑस्‍ट्रेलिया का है, जहां उनकी असली परीक्षा होने वाली है। इसी बीच भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने शुभमन गिल की कप्तानी पर बड़ा बयान दिया है।

गिल ने अभी कप्तानी का बुरा दौर नहीं देखा- गौतम गंभीर

गौतम गंभीर ने जियोहॉटस्टार पर बातचीत में कहा कि उनकी कप्तानी की ये अभी शुरुआत है। उन्‍होंने अभी तक कुछ ही में ही भारत का नेतृत्‍व किया है। मैंने देखा है कि उनमें दबाव और मुश्किल परिस्थितियों को संभालने की अहम कला है। वे अभी बन रहे हैं। उन्‍होंने अभी कप्तानी में बुरा दौर नहीं देखा है, जिसे रोकना काफी मुश्किल होता है। वही बुरा दौर गिल की कप्तानी की असली परीक्षा लेगा। मैं तब देखना चाहूंगा कि उस दौरान उनकी प्रतिक्रिया कैसी रहती है?

'मैं हमेशा उनके समर्थन में रहूंगा'

गंभीर ने आगे कहा कि मैंने उनसे कह दिया है कि मैं हमेशा उनके समर्थन में रहूंगा। उन्‍होंने कहा कि गिल जब तक टीम के ड्रेसिंग रूम में प्‍लेयर्स के साथ ईमानदार और टीम के हित में ठीक चीजें करते रहेंगे, तब तक मैं उनके ऊपर से दबाव को हटाने के साथ ही आलोचना भी हटाने का कार्य करूंगा। फिलहाल वह काफी अच्छा काम कर रहे हैं।

गिल की कप्तानी में पहली बार खेलेंगे रोहित-विराट

बता दें कि ये पहली बार होगा, जब रोहित शर्मा और विराट कोहली शुभमन गिल की कप्‍तानी में खेलते नजर आएंगे। करीब सात महीने बाद इन दोनों दिग्‍गजों की मैदान पर वापसी का सभी को बेसब्री से इंतजार हैं। अब ये देखना दिलचस्‍प होगी कि शुभमन गिल इन दोनों पूर्व कप्‍तानों के साथ कैसा सामंजस्‍य बिठाते हैं और उनका अनुभव प्राप्‍त करते हैं।

विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट से कब लेंगे संन्यास? पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का बड़ा खुलासा
क्रिकेट
Virat Kohli and Rohit Sharma ODI Retirement

Published on:

17 Oct 2025 11:50 am

Hindi News / Sports / Cricket News / शुभमन गिल ने अभी तक कप्तानी का बुरा दौर नहीं देखा… ऑस्‍ट्रेलिया में सीरीज से पहले ये क्या बोल गए कोच गौतम गंभीर?

