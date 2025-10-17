Gautam Gambhir on Shubman Gill Captaincy: इंग्‍लैंड दौरे पर टेस्‍ट सीरीज बराबरी पर खत्‍म करने के बाद भारत ने हाल ही में शुभमन गिल की अगुवाई में वेस्‍टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्‍ट सीरीज पर 2-0 से कब्‍जा जमाया है। गिल की कप्‍तानी में ये पहली सीरीज जीत थी। भविष्‍य की योजनाओं को देखते हुए भारतीय चयनकर्ताओं ने वनडे क्रिकेट टीम की कमान भी गिल को सौंप दी है। उनका पहला ही दौरा ऑस्‍ट्रेलिया का है, जहां उनकी असली परीक्षा होने वाली है। इसी बीच भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने शुभमन गिल की कप्तानी पर बड़ा बयान दिया है।