IPL 2026 Retention: आईपीएल की पहली ट्रेड डील का एलान, मुंबई इंडियंस ने इस ऑलराउंडर को 2 करोड़ में लखनऊ से खरीदा

मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 का पहला ट्रेड किया (Photo Credit: IANS)
Shardul Thakur Traded to MI, IPL 2026 Retention: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले सभी फ्रेंचाइजियां खिलाड़ियों के रिटेन और रिलीज की रणनीति तैयार कर रही हैं। आईपीएल टीमें के बीच ट्रेड भी शुरू हो गया है। संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा के संभावित ट्रेड की खबरें चर्चा हैं। इसी बीच मुंबई इंडियंस (MI) ने पहली ट्रेड डील सफलतापूर्वक कर ली है और अपने एक पुराने ऑलराउंडर को फिर से टीम से जोड़ लिया है।
लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और मुंबई इंडियंस के बीच ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को लेकर ट्रेड फाइनल हुआ है। इस डील के तहत शार्दुल ठाकुर अब एक बार फिर मुंबई इंडियंस की जर्सी में नजर आएंगे। पिछले सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने शार्दुल को 2 करोड़ रुपये में चोटिल खिलाड़ी के रिप्लेसमेंट के तौर पर अपनी टीम में शामिल किया था। अब उन्हीं 2 करोड़ रुपये के ट्रेड वैल्यू पर वह मुंबई इंडियंस में लौट आए हैं।
इसी के साथ ट्रेड के मामले में शार्दुल ने आईपीएल में एक रिकॉर्ड बना दिया है। उनके आईपीएल करियर का तीसरा ट्रांसफर है। 2017 में राइज़िंग पुणे सुपरजायंट ने उन्हें किंग्स XI पंजाब (जो अब पंजाब किंग्स है) से अधिग्रहित किया था। इसके बाद 2023 के सीजन से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने उन्हें दिल्ली कैपिटल्स से अपने साथ शामिल किया था। यह ध्यान देने योग्य है कि दोनों बार यह व्यापार पूरी तरह से ऑल कैश डील पर आधारित था।
ठाकुर 2025 के मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे और काउंटी चैम्पियनशिप में ऐसेक्स से जुड़ने वाले थे, लेकिन एलएसजी ने उन्हें मोहसिन ख़ान के रिप्लेसमेंट के तौर पर उनके बेस प्राइस दो करोड़ रुपये में चुना था। उस समय एलएसजी के मेंटॉर ज़हीर ख़ान का यह फै़सला अच्छा निवेश साबित हुआ था। ठाकुर ने आईपीएल 2025 के शुरुआती दो मैचों में छह विकेट लिए थे। हालांकि इसके बाद उनका प्रदर्शन कुछ ख़ास नहीं रहा और उन्होंने कुल दस मैचों में 13 विकेट लिए। साथ ही उनकी इकॉनमी रेट 11.02 रही।
मुंबई इंडियंस की टीम में फिर से शामिल होना उनके लिए घर वापसी जैसा होगा। ठाकुर 2010 से 2012 तक मुंबई टीम के सपोर्ट बोलर रहे थे और घरेलू क्रिकेट में मुंबई टीम के कप्तान भी रह चुके हैं।
