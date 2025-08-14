Shoaib Akhtar on Pakistan Team: वेस्टइंडीज के खिलाफ 34 साल के अंतराल के बाद द्विपक्षीय सीरीज हारना पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटरों को रास नहीं आया है। हर कोई कप्‍तान मोहम्‍मद रिजवान और बाबर आजम के साथ टीम को लताड़ रहा है। इसी बीच शोएब अख्तर ने मोहम्मद रिज़वान की अगुवाई वाली टीम के प्रदर्शन की कड़ी आलोचना करते हुए जमकर लताड़ लगाई है। ज्ञात हो कि आखिरी वनडे इंटरनेशनल में वेस्‍टइंडीज के 295 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकितस्‍तान की पूरी टीम महज 92 रनों पर ढेर हो गई और 202 रनों से बड़ी हार का सामना करना पड़ा।