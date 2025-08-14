Shoaib Akhtar on Pakistan Team: वेस्टइंडीज के खिलाफ 34 साल के अंतराल के बाद द्विपक्षीय सीरीज हारना पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटरों को रास नहीं आया है। हर कोई कप्तान मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के साथ टीम को लताड़ रहा है। इसी बीच शोएब अख्तर ने मोहम्मद रिज़वान की अगुवाई वाली टीम के प्रदर्शन की कड़ी आलोचना करते हुए जमकर लताड़ लगाई है। ज्ञात हो कि आखिरी वनडे इंटरनेशनल में वेस्टइंडीज के 295 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकितस्तान की पूरी टीम महज 92 रनों पर ढेर हो गई और 202 रनों से बड़ी हार का सामना करना पड़ा।
वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जायडेन सील्स ने पाकिस्तान के शीर्ष क्रम ढहाते हुए छह विकेट चटकाए, जिसके परिणामस्वरूप मेहमान टीम 202 रनों से हार गई। शोएब अख्तर टीम के इस खराब प्रदर्शन के बाद किसी भी तरह की नरमी बरतने के मूड में नहीं थे। अख्तर ने गेम ऑन है शो में कहा कि हमारे पास अभिव्यंजक और विस्फोटक प्रतिभा हुआ करती थी और हम उसी तरह खेलते थे। हम कभी किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं रहे, सभी ने योगदान दिया।
शोएब ने अपने स्टार खिलाडि़यों पर बरसते हुए कहा कि पहले कोई बचने के रास्ते नहीं ढूंढता था। लेकिन अब माहौल बदल गया है और पिछले 10-15 सालों में हर कोई अपने लिए खेलने लगा है। हर कोई अपने औसत के हिसाब से खेल रहा है। जबकि इरादा अपने देश के लिए मैच जीतने का होना चाहिए। हमें इरादा, मानसिकता बदलने और वैसा माहौल बनाने की जरूरत है। आपको आधुनिक क्रिकेट के हिसाब से खेलना होगा। यह समझना कितना मुश्किल है?
शीर्ष 4 में से तीन बल्लेबाज शून्य पर आउट हो गए। इससे पाकिस्तान टीम के क्रिकेट के स्तर पर गंभीर सवाल उठते हैं। अख्तर ने कहा कि हल्का सा सीम होता है तो मुश्किल पड़ जाती है। हम रावलपिंडी की पिच लेकर नहीं घूम सकते। बता दें कि पाकिस्तान की टीम लंबे समय से काफी खराब प्रदर्शन कर रही है। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज 1-2 से गंवाने से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज भी 0-3 से सीरीज हारी थी।