टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा के पति शोएब मलिक का हुआ एक्सीडेंट, पूरी तरह बिखर गई कार

नई दिल्ली। पाकिस्तानी क्रिकेटर और टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा (Sania Mirza) के पति शोएब मलिक (Shoaib Malik) की स्पोर्ट्स का एक्सीडेंट (car accident) हो गया। हादसे में कार बुरी क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन अच्छी बात यह है कि शोएब मलिक (Shoaib Malik alright) सुरक्षित हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शोएब अपनी स्पोर्ट्स कार से पाकिस्तान सुपर लीग (Pakistan Super League) के प्लेयर ड्राफ्ट कार्यक्रम से घर जा रहे थे और उनकी कार का अचानक संतुलन बिगड़ गया और कार खड़े ट्रक से जा टकराई। उस दौरान लाहौर के नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के पास शोएब की कार की रफ्तार काफी तेज थी।

Shoaib Malik perfectly fine,

Car accident but thank God he is fine, Car badly damaged. pic.twitter.com/iU4NtumKxY