बड़ी दुखद खबर : 25 साल के क्रिकेटर कुंदन सिंह की मौत, दोनों किडनियां हो गई थी फेल

नई दिल्ली। क्रिकेट के मैदान पर पसीना बहाकर हर क्रिकेटर अपने देश के लिए खेलने का सपना देखता है। लेकिन कुछ के ही सपने पूरे होते हैं। नेपाली क्रिकेटर कुंंदन सिंह (nepali cricketer kundan singh) की भी एक ऐसी ही कहानी का अंत रविवार को हुआ। जिन्होंने अपने मन में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का सपना पाला था। वे सपना देखते-देखते ही इस दुनिया से रुखस्त हो गए। दरअसल, रविवार को 25 वर्षीय क्रिकेटर कुंदन सिंह का निधन (cricketer kundan singh death) हो गया। वे सिर्फ 25 साल के थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कुंदन सिंह की दोनों किडनियां खराब हो गई थी और वह पिछले काफी समय से अस्पताल में भर्ती थे।

कोरोना पॉजिटिव भी थी कुंदन सिंह

कुंदन सिंह का इलाज नेपाल के जनकपुर अस्पताल में चल रहा था, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। अगस्त में कुंदन सिंह कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे जिसके बाद उन्हें बीपी कोयराला इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया था। बता दें कुंदन ने नेपाल की प्रोविंस नंबर 2 की ओर से 3 प्रोफेशनल मैच खेले। साल 2018 में डेब्यू करने वाला ये क्रिकेटर 3 मैचों में 26 रन ही बना पाया, लेकिन इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। दुखद बात ये है कि कुंदन ने बेहद कम उम्र में अपने माता-पिता को भी खो दिया था। वो अपने रिश्तेदारों के साथ रहते थे। इसके बाद कुंदन सिंह की दोनों किडनी खराब हो गई।

रविवार को जिंदगी की जंग हार गए कुंदन सिंह

कुंदन के इलाज के लिए नेपाल क्रिकेट फैंस ने पैसे भी जमा किए, लेकिन रविवार को कुंदन जीवन से जंग हार गए। कुंदन की मौत पर नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने भी शोक व्यक्त किया। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने लिखा, ‘कुंदन सिंह के निधन पर हम शोक व्यक्त करते हैं। भगवान उनके परिवार को इस दुख को झेलने की शक्ति प्रदान करे।‘ नेपाल के स्पिनर संदीप लामिछाने ने भी कुंदन सिंह की मौत पर शोक व्यक्त किया।

Shocked to hear about untimely demise of Kundan Singh. Gone too soon. May his departed soul rest in peace. May God give strength to his family.😞