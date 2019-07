शोएब मलिक ने वनडे क्रिकेट को कहा अलविदा, वर्ल्ड कप के आखिरी मैच के बाद लिया संन्यास

लंदन। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 ( ICC Cricket World Cup 2019 ) में पाकिस्तान के सफर का अंत जीत के साथ हुआ है। हालांकि इस जीत के बाद भी पाकिस्तान विश्व कप 2019 से बाहर हो गया। इसके अलावा टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी शोएब मलिक ने वनडे क्रिकेट को अलविदा भी कह दिया। वर्ल्ड कप में लगातार अपने खराब प्रदर्शन की वजह से शोएब मलिक की काफी आलोचना हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ मैच के बाद वनडे से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि अभी वो टी20 फॉर्मेट में बने रहेंगे। शोएब मलिक ने टेस्ट क्रिकेट को 2015 में ही अलविदा कह दिया था।

पाकिस्तान कंफ्यूजः जीत की खुशी मनाए या वर्ल्ड कप से बाहर होने का गम

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया संन्यास का ऐलान

शोएब मलिक बांग्लादेश के खिलाफ मैच के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, जिसमें उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर दी। 37 साल के शोएब मलिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''मैं एकदिवसीय क्रिकेट से रिटायर हो रहा हूं। मैंने कुछ साल पहले ही फैसला कर लिया था कि मैं पाकिस्तान के आखिरी वर्ल्ड कप मैच के बाद रिटायर हो जाऊंगा।' मलिक ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद वह अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिता सकेंगे और टी20 फॉर्मेट पर भी बेहतर ध्यान दे पाएंगे। उन्होंने कहा, 'मैं इस बात से दुखी हूं कि क्रिकेट के उस फॉरमैट को अलविदा कह रहा हूं, जिससे कभी मुझे प्यार था लेकिन खुशी इस बात की है कि अपने परिवार के साथ बिताने के लिए अब मेरे पास ज्यादा वक्त होगा।'

बांग्लादेश पारी का आठवां रन बनते ही क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर हुआ पाकिस्तान

✅ Hugs galore

✅ Guard of honour

✅ Plenty of applause



Pakistan gave Shoaib Malik a fitting send-off as he retired from ODI cricket 👏#CWC19 pic.twitter.com/ESA4q1sLUM