श्रेयस अय्यर बड़ा खुलासा बोले- कोई नहीं समझ सकता मेरा दर्द… मुझे लकवा मार गया था और मेरी नसें टूट गई थीं

Shreyas Iyer big disclosure: भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर ने अपनी पीठ की चोट की गंभीरता को लेकर बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसने उनके करियर को लगभग खत्म कर दिया था। उन्होंने बताया कि सफल वापसी से पहले उनके एक पैर में लकवा मार गया था। इस झटके की वजह से उन्हें बीसीसीआई की केंद्रीय अनुबंध सूची में जगह भी गंवानी पड़ी। दो साल पहले अय्यर की हालत बिगड़ने पर उन्हें इंग्लैंड के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी रीढ़ और कूल्हे की हालत बिगड़ने के दौरान उन्हें दर्द निवारक दवाओं और कोर्टिसोल के इंजेक्शन पर गुजारा करना पड़ा था।
ये बेहद चौंकाने वाला खुलासा श्रेयस अय्यर ने जीक्यू इंडिया से बातचीत में किया है। उन्होंने बताया कि कोई भी उस दर्द को नहीं समझ सकता, जिससे मैं गुजरा। मेरा एक पैर पूरी तरह से लकवाग्रस्त था। रीढ़ की सर्जरी के बाद आप पीठ में रॉड लगाकर भी काम चला सकते हैं। लेकिन, नस का टूटना, जो मेरे साथ हुआ, वाकई बहुत खतरनाक था।
उन्होंने बताया कि कैसे दर्द मेरे पैर के अंगूठे तक पहुंच गया था और इस अनुभव को भयावह और डरावना बताया। सर्जरी के बाद अय्यर को ठीक होने में पूरा एक साल लग गया। इस दौरान वह केंद्रीय अनुबंध सूची से बाहर हो गए। उन्होंने कहा कि लोग एथलीटों को रोबोट की तरह देखते हैं, जिन्हें हर मैच में अच्छा प्रदर्शन करना होता है। लेकिन, उन्हें नहीं पता होता कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है।
बता दें कि हाल ही में अय्यर को भारत की एशिया कप टीम में शामिल न किए जाने पर लोगों काफी तीखी प्रतिक्रियाएं दीं। खासकर तब, जब वह आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स के शीर्ष स्कोरर बनकर उभरे थे। श्रेयस ने आगे कहा कि मैं केवल नियंत्रणीय चीजों पर ही नियंत्रण रख सकता हूं। मैं अपने कौशल और ताकत पर काम करता रहूंगा और जब मौका आएगा तो मैं उसे दोनों हाथों से लपक लूंगा।