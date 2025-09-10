श्रेयस अय्यर बड़ा खुलासा बोले- कोई नहीं समझ सकता मेरा दर्द… मुझे लकवा मार गया था और मेरी नसें टूट गई थीं

Shreyas Iyer big disclosure: भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर ने अपनी पीठ की चोट की गंभीरता को लेकर बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसने उनके करियर को लगभग खत्म कर दिया था। उन्होंने बताया कि सफल वापसी से पहले उनके एक पैर में लकवा मार गया था। इस झटके की वजह से उन्हें बीसीसीआई की केंद्रीय अनुबंध सूची में जगह भी गंवानी पड़ी। दो साल पहले अय्यर की हालत बिगड़ने पर उन्हें इंग्लैंड के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी रीढ़ और कूल्हे की हालत बिगड़ने के दौरान उन्हें दर्द निवारक दवाओं और कोर्टिसोल के इंजेक्शन पर गुजारा करना पड़ा था।