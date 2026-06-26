IND vs IRE: ढाई साल बाद श्रेयस अय्यर ने की टी20 टीम में वापसी, 31 साल 202 दिन की उम्र में बने कप्तान, जुड़ा ये रिकॉर्ड

अय्यर ने सीरीज से पहले प्रैक्टिस सेशन के दौरान कहा था, "आइए, आगे बढ़ते हुए एक मजबूत कल्चर बनाने की कोशिश करें। जैसा कि गौती भाई (गौतम गंभीर) ने कहा, भारतीय टीम की कप्तानी करने का मेरा पहला मौका निश्चित रूप से सम्मान और सौभाग्य की बात है। देश का नेतृत्व करना भी बहुत सम्मान की बात है। इसलिए आगे बढ़ते हुए, मैं ऐसा कल्चर बनाना चाहता हूं, जहां हम सभी अच्छे और बुरे समय में एक-दूसरे का बचाव करें और एक-दूसरे का साथ दें, और सबसे जरूरी बात यह है कि जब हम यहां हों, तो जितना हो सके लुत्फ उठाएं। यह एक शानदार मौका है, और यह एक परिवार है। आइए, शेरों की तरह खेलें और हर गेम को ऐसे खेलें जैसे हम उसे जीतने वाले हैं और अपनी पूरी क्षमता से खेलें। ऐसा माहौल बनाएं, जहां हम एक-दूसरे का हौसला बढ़ाएं और एक-दूसरे की सफलता का आनंद लें।"