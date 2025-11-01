Patrika LogoSwitch to English

श्रेयस अय्यर इंजरी पर BCCI ने दिया बड़ा अपडेट, जानें कब होगी स्वदेश वापसी

Shreyas Iyer Medical Update: भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए अच्‍छी खबर है। चोट के चलते सिडनी के अस्‍पताल में भर्ती श्रेयस अय्यर को छुट्टी मिल गई है। वह आगे की सलाह के लिए सिडनी में ही रहेंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 01, 2025

Shreyas Iyer Medical Update

भारतीय स्‍टार बल्‍लेबाज श्रेयस अय्यर। (फोटो- IANS)

Shreyas Iyer Medical Update: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में 25 अक्टूबर को कैच लेने के दौरान चोटिल हुए श्रेयस अय्यर को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बड़ा अपडेट दिया है। बीसीसीआई ने बयान जारी कर बताया है कि अब उनकी हालत स्थिर है और वे अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं। बीसीसीआई की मेडिकल टीम, सिडनी और भारत के विशेषज्ञों के साथ स्वास्थ्य लाभ से खुश है और उन्हें आज 1 नवंबर को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। फिलहाल वह डॉक्‍टरों की सलाह के लिए सिडनी में ही रहेंगे और उड़ान भरने के लिए स्वस्थ पाए जाने पर भारत लौट आएंगे।

कैच लेते समय गंभीर रूप से हुए चोटिल 

सिडनी में आखिरी वनडे के दौरान एलेक्‍स कैरी का शानदार कैच लपकने के बाद श्रेयस अय्यर अजीब तरीके से गिर गए थे। उस दौरान वह मैदान पर अपनी पसलियों में असहनीय दर्द से कराह रहे थे। टीम के फिजियो उनकी जांच के बाद मैदान से बाहर ले गए। इसके बाद उनकी हालत खराब होने पर तुरंत सिडनी के अस्‍पताल में भर्ती कराया गया।

श्रेयस ने खुद फैंस को दी थी ये जानकारी

इसके बाद खबर आई कि जांच के बाद अय्यर को आंतरिक रक्‍तस्राव के चलते आईसीयूू में भर्ती कर दिया गया है। फिर एक मामूली ऑपरेशन के बाद रक्तस्राव बंद हो गया और इसके अगले दिन उन्‍हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। बाद में श्रेयस ने भी चोट से उबरने की जानकारी क्रिकेट फैंस के साथ सोशल मीडिया पर साझा की।

उड़ान भरने के लिए स्वस्थ पाए जाने पर भारत लौटेंगे

अब उनकी हालत स्थिर है और वे अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं। बीसीसीआई की मेडिकल टीम, सिडनी और भारत के विशेषज्ञों के साथ है। उनके स्वास्थ्य लाभ से खुश हैं और उन्हें शनिवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बीसीसीआई ने श्रेयस की चोट के सर्वोत्तम इलाज के लिए सिडनी के डॉ. कौरौश हाघीगी और उनकी टीम के साथ भारत के डॉ. दिनशॉ पारदीवाला का हार्दिक आभार व्यक्त किया है। साथ ही ये भी जानकारी दी है कि वह आगे की सलाह के लिए सिडनी में ही रहेंगे। उड़ान भरने के लिए स्वस्थ पाए जाने पर श्रेयस भारत लौट आएंगे।

Latest Cricket News

Updated on:

01 Nov 2025 12:01 pm

Published on:

01 Nov 2025 11:38 am

Hindi News / Sports / Cricket News / श्रेयस अय्यर इंजरी पर BCCI ने दिया बड़ा अपडेट, जानें कब होगी स्वदेश वापसी

