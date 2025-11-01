श्रेयस अय्यर इंजरी पर BCCI ने दिया बड़ा अपडेट, जानें कब होगी स्वदेश वापसी

Shreyas Iyer Medical Update: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में 25 अक्टूबर को कैच लेने के दौरान चोटिल हुए श्रेयस अय्यर को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बड़ा अपडेट दिया है। बीसीसीआई ने बयान जारी कर बताया है कि अब उनकी हालत स्थिर है और वे अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं। बीसीसीआई की मेडिकल टीम, सिडनी और भारत के विशेषज्ञों के साथ स्वास्थ्य लाभ से खुश है और उन्हें आज 1 नवंबर को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। फिलहाल वह डॉक्‍टरों की सलाह के लिए सिडनी में ही रहेंगे और उड़ान भरने के लिए स्वस्थ पाए जाने पर भारत लौट आएंगे।