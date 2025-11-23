श्रेयस अय्यर हुए फिट! मुंबई में हुई एक पार्टी में PBKS की मालकिन प्रीति जिंटा के साथ हुए स्पॉट

पंजाब किंग्स की ओनर प्रीति जिंटा ने हाल ही में एक पार्टी की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें अय्यर भी मौजूद थे। इससे पता चला कि भारत के ये बल्‍लेबाज अच्छी तरह से ठीक हो रहा है। उन्‍होंने अपनी पोस्‍ट में लिखा कि कभी-कभी बिना प्लान और बिना तैयारी के शामें सबसे अच्छी होती हैं। शशांक को एक बार फिर जन्मदिन की बधाई। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई और श्रेयस को ठीक होते और बाहर आते देखकर भी बहुत खुशी हुई। रोहिणी हमेशा बहुत बढ़िया रहने के लिए धन्यवाद। हमेशा की तरह डिनो से मिलकर बहुत अच्छा लगा।