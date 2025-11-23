Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

श्रेयस अय्यर हुए फिट! मुंबई में हुई एक पार्टी में PBKS की मालकिन प्रीति जिंटा के साथ हुए स्पॉट

Shreyas Iyer join Preity Zinta Party: श्रेयस अय्यर हाल ही में एक जानलेवा चोट के बाद स्‍वदेश लौटे हैं। वह अभी भी चोट से उबर रहे हैं। उन्‍हें मुंबई में हुई एक बर्थडे पार्टी में पंजाब किंग्‍स (PBKS) की मालकिन प्रीति जिंटा के साथ स्पॉट किया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 23, 2025

Shreyas Iyer join Preity Zinta Party

प्रीति जिंटा की पार्टी में श्रेयस अय्यर, डिनो मोरिया और शशांक सिंह। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/realpreityzinta)

Shreyas Iyer join Preity Zinta Party: भारतीय टीम के स्‍टार बल्‍लेबाज श्रेयस अय्यर ऑस्‍ट्रेलिया से हाल ही में स्‍वदेश लौटे है। पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान फील्डिंग करते समय उन्‍हें पसलियों में जानलेवा चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्‍हें वहीं एक अस्‍पताल में भर्ती कराया गया। जांच के बाद पता चला कि उन्‍हें इंटरनल ब्‍लीडिंग हो रही है। इस वजह से उन्‍हें आईसीयू में शिफ्ट कर उपचार किया गया। अब वह चोट से उबर रहे हैं और मुंबई में पंजाब किंग्‍स की मालकिन प्रीति जिंटा के साथ स्‍पॉट किए गए हैं।

जानलेवा हो सकती थी चोट

बता दें कि पहले रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अगर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की मेडिकल टीम ने समय पर दखल नहीं दी होती तो चोट जानलेवा हो सकती थी। उस दौरान अय्यर के वाइटल साइन खतरनाक लेवल तक गिर गए थे। ब्लीडिंग रोकने के लिए उनका एक प्रोसीजर हुआ और बाद में स्टेबल होने पर उन्हें छुट्टी दे दी गई।

16 नवंबर को भारत लौटे अय्यर

बताया जा रहा है कि अय्यर 16 नवंबर को ही भारत वापस लौटे हैं, लेकिन वह अभी तक चोट से पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। उन्‍हें रिकवरी में लंबा समय लग सकता है। वह अगले साल जनवरी में न्यूजीलैंड के के खिलाफ वनडे सीरीज भी मिस कर सकते हैं।

प्रीति जिंटा ने दिया श्रेयस अय्यर पर ये अपडेट

पंजाब किंग्स की ओनर प्रीति जिंटा ने हाल ही में एक पार्टी की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें अय्यर भी मौजूद थे। इससे पता चला कि भारत के ये बल्‍लेबाज अच्छी तरह से ठीक हो रहा है। उन्‍होंने अपनी पोस्‍ट में लिखा कि कभी-कभी बिना प्लान और बिना तैयारी के शामें सबसे अच्छी होती हैं। शशांक को एक बार फिर जन्मदिन की बधाई। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई और श्रेयस को ठीक होते और बाहर आते देखकर भी बहुत खुशी हुई। रोहिणी हमेशा बहुत बढ़िया रहने के लिए धन्यवाद। हमेशा की तरह डिनो से मिलकर बहुत अच्छा लगा।

दो महीने बाद मिलती है एक्सरसाइज की इजाजत

टीओआई की एक रिपोर्ट में बीसीसीआई सूत्र के हवाले से कहा गया है कि किसी भी तरह के पलीहा टूटने (splenic rupture) में एक्सरसाइज और वेट ट्रेनिंग जैसी एक्टिविटीज की इजाजत चोट के दो महीने बाद ही दी जाती है। इसके बाद उन्हें पूरी मैच फिटनेस हासिल करने में दो-तीन हफ़्ते लगेंगे। अय्यर का साउथ अफ्रीका के साथ 30 नवंबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की ODI सीरीज में खेलना पक्का नहीं है। हालांकि, उम्मीद है कि टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने तक वह पूरी तरह फिट हो जाएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

23 Nov 2025 12:30 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / श्रेयस अय्यर हुए फिट! मुंबई में हुई एक पार्टी में PBKS की मालकिन प्रीति जिंटा के साथ हुए स्पॉट

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SA 2nd Test Lunch: मुथुसामी का शतक, यानसेन की फिफ्टी, अफ्रीका ने भारतीय गेंदबाजों का किया बुरा हाल, लंच तक बनाए 428/7

india vs South africa test
क्रिकेट

Ind vs SA: सेनुरन मुथुसामी ने भारत के खिलाफ रचा इतिहास, शतक के साथ हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

Ind vs SA 2nd Test Day 2 Highlights
क्रिकेट

2 साल पहले तुमने भारत को चुप कराया था… रवि शास्त्री ने आखिर किस विदेशी खिलाड़ी की शान में पढ़े कसीदे

Ravi Shastri tribute to Travis Head
क्रिकेट

IND vs SA 2nd Test Tea: सेनुरन मुथुसामी और काइल वेरेने ने भारतीय गेंदबाजों को रुलाया, पहले सेशन में नहीं गिरा एक भी विकेट, दक्षिण अफ्रीका 316/6

क्रिकेट

IPL 2026 के ऑक्‍शन में PBKS को 16.5 करोड़ में भरने होंगे 6 स्‍लॉट, इन प्‍लेयर्स को खरीदने पर रहेगी नजर

PBKS eye in IPL 2026 Auction
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.