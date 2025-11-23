श्रेयस अय्यर हुए फिट! मुंबई में हुई एक पार्टी में PBKS की मालकिन प्रीति जिंटा के साथ हुए स्पॉट

प्रीति जिंटा की पार्टी में श्रेयस अय्यर, डिनो मोरिया और शशांक सिंह। (फोटो सोर्स: एक्स@/realpreityzinta)
Shreyas Iyer join Preity Zinta Party: भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया से हाल ही में स्वदेश लौटे है। पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान फील्डिंग करते समय उन्हें पसलियों में जानलेवा चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्हें वहीं एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच के बाद पता चला कि उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। इस वजह से उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर उपचार किया गया। अब वह चोट से उबर रहे हैं और मुंबई में पंजाब किंग्स की मालकिन प्रीति जिंटा के साथ स्पॉट किए गए हैं।
बता दें कि पहले रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अगर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की मेडिकल टीम ने समय पर दखल नहीं दी होती तो चोट जानलेवा हो सकती थी। उस दौरान अय्यर के वाइटल साइन खतरनाक लेवल तक गिर गए थे। ब्लीडिंग रोकने के लिए उनका एक प्रोसीजर हुआ और बाद में स्टेबल होने पर उन्हें छुट्टी दे दी गई।
बताया जा रहा है कि अय्यर 16 नवंबर को ही भारत वापस लौटे हैं, लेकिन वह अभी तक चोट से पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। उन्हें रिकवरी में लंबा समय लग सकता है। वह अगले साल जनवरी में न्यूजीलैंड के के खिलाफ वनडे सीरीज भी मिस कर सकते हैं।
पंजाब किंग्स की ओनर प्रीति जिंटा ने हाल ही में एक पार्टी की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें अय्यर भी मौजूद थे। इससे पता चला कि भारत के ये बल्लेबाज अच्छी तरह से ठीक हो रहा है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि कभी-कभी बिना प्लान और बिना तैयारी के शामें सबसे अच्छी होती हैं। शशांक को एक बार फिर जन्मदिन की बधाई। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई और श्रेयस को ठीक होते और बाहर आते देखकर भी बहुत खुशी हुई। रोहिणी हमेशा बहुत बढ़िया रहने के लिए धन्यवाद। हमेशा की तरह डिनो से मिलकर बहुत अच्छा लगा।
टीओआई की एक रिपोर्ट में बीसीसीआई सूत्र के हवाले से कहा गया है कि किसी भी तरह के पलीहा टूटने (splenic rupture) में एक्सरसाइज और वेट ट्रेनिंग जैसी एक्टिविटीज की इजाजत चोट के दो महीने बाद ही दी जाती है। इसके बाद उन्हें पूरी मैच फिटनेस हासिल करने में दो-तीन हफ़्ते लगेंगे। अय्यर का साउथ अफ्रीका के साथ 30 नवंबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की ODI सीरीज में खेलना पक्का नहीं है। हालांकि, उम्मीद है कि टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने तक वह पूरी तरह फिट हो जाएंगे।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग