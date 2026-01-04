श्रेयस अय्यर, सूर्या और शिवम दुबे भी खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मुकाबले, नोट कर लीजिये तारीखें

टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर अय्यर बिना किसी परेशानी के दूसरा आरटीपी मैच पास कर लेते हैं तो वह 11 जनवरी से शुरू होने वाली न्यूज़ीलैंड सीरीज के लिए नेशनल टीम में फिर से शामिल हो जाएंगे। भारत 11 जनवरी से 31 जनवरी के बीच तीन वनडे और उसके बाद पांच T20I खेलेगा। इसका मतलब है कि अगर मुंबई अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई करती है तो वह नॉकआउट स्टेज में नहीं खेलेंगे। यशस्वी जायसवाल भी उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि वह भी न्यूज़ीलैंड सीरीज़ के लिए भारत की वनडे टीम का हिस्सा हैं।