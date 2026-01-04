4 जनवरी 2026,

रविवार

क्रिकेट

श्रेयस अय्यर, सूर्या और शिवम दुबे भी खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मुकाबले, नोट कर लीजिये तारीखें

VHT 2025-26: श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे मुंबई के लिए एक साथ विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे। इन तीनों का 6 और 8 जनवरी को लीग मैचों में खेलने का कार्यक्रम है।

2 min read
भारत

image

lokesh verma

Jan 04, 2026

VHT 2025-26

भारतीय बल्‍लेबाज श्रेयस अय्यर। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

VHT 2025-26: भारत के वनडे उप-कैप्टन श्रेयस अय्यर विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) के जरिए प्रतिस्‍पर्धी क्रिकेट में लंबे समय बाद वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मुंबई के इस बल्लेबाज का 6 और 8 जनवरी को लीग मैचों में खेलने का कार्यक्रम है। यह डेवलपमेंट तब हुआ, जब अय्यर को 11 जनवरी से शुरू होने वाली न्यूज़ीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया। हालांकि उनकी अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में वापसी बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से फाइनल फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर है।

एक साथ खेलेंगे अय्यर, सूर्या और शिवम

अय्यर के साथ सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे भी इन्हीं मैचों में मुंबई के लिए खेलेंगे, जिससे घरेलू सीजन के आखिरी दौर में पहले से ही स्टार खिलाड़ियों से भरी टीम और मज़बूत होगी। मुंबई वीएचटी में एलीट ग्रुप सी टेबल में दूसरे स्थान पर है और नॉकआउट के लिए क्वालिफाई करने की पसंदीदा टीम है। उसके अगले मैच क्रमशः 6 और 8 जनवरी को हिमाचल प्रदेश और पंजाब के खिलाफ होंगे।

श्रेयस अय्यर ने घटाया 6 किलो वजन

अय्यर ने अक्टूबर के बाद से कोई कॉम्पिटिटिव मैच नहीं खेला है। वह सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान फील्डिंग करते समय चोटिल हो गए थे। इस चोट के बाद इंटरनल ब्‍लीडिंग होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और वे दो महीने से ज़्यादा समय तक खेल से दूर रहे। अब उनका वजन लगभग छह किलोग्राम कम हो गया है और इस दौरान उन्हें एक कड़ी निगरानी वाले रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से गुजरना पड़ा है।

6 जनवरी को को असली टेस्‍ट

मीडिया रिपोर्ट में बीसीसीआई अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि अय्यर ने 2 जनवरी को बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में अपना पहला 50-ओवर का रिटर्न टू प्ले (RTP) मैच सिमुलेशन सफलतापूर्वक पूरा किया। दूसरा और निर्णायक आरटीपी टेस्ट 6 जनवरी को मुंबई का हिमाचल प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी मैच होगा, जिससे यह तय होगा कि उन्हें न्यूज़ीलैंड वनडे के लिए फाइनल क्लीयरेंस मिलेगा या नहीं।

नॉकआउट स्टेज में नहीं खेलेंगे अय्यर और जायसवाल

टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर अय्यर बिना किसी परेशानी के दूसरा आरटीपी मैच पास कर लेते हैं तो वह 11 जनवरी से शुरू होने वाली न्यूज़ीलैंड सीरीज के लिए नेशनल टीम में फिर से शामिल हो जाएंगे। भारत 11 जनवरी से 31 जनवरी के बीच तीन वनडे और उसके बाद पांच T20I खेलेगा। इसका मतलब है कि अगर मुंबई अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई करती है तो वह नॉकआउट स्टेज में नहीं खेलेंगे। यशस्वी जायसवाल भी उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि वह भी न्यूज़ीलैंड सीरीज़ के लिए भारत की वनडे टीम का हिस्सा हैं।

खबर शेयर करें:

Patrika Site Logo

