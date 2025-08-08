‘शुभमन गिल ने सभी सवालों का दे दिया जवाब’, पूर्व क्रिकेटर ने की टेस्ट कप्तान की जमकर तारीफ

पटेल ने जियोहॉटस्टार पर कहा कि जब गिल बल्लेबाजी के लिए उतरे थे, तो सवाल उठ रहे थे कि क्या वह विदेशी पिच पर अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे? क्या वह लगातार अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे? लेकिन उन्होंने सभी सवालों के आसानी से जवाब दिए। हेडिंग्ले में गिल ने पहली पारी में 147 रन बनाए, तो दूसरी पारी में लोगों ने कहा कि उस बड़े स्कोर के बाद उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया। एजबेस्टन में पहली पारी में 269 रन आए तो चर्चा होने लगी कि कहीं यह रन कम न पड़ जाए। लेकिन उन्होंने दूसरी पारी में 161 रन बनाए।