Duleep Trophy Quarter Finals Updates: शुभमन गिल 2025-26 सीज़न के पहले दलीप ट्रॉफी मैच में पूर्वी क्षेत्र के खिलाफ नहीं खेल पाए हैं, जो 28 अगस्त को बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शुरू हुआ था। ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट की मानें तो उत्तर क्षेत्र की टीम का कप्तान गिल को बीमारी के कारण क्वार्टर फाइनल से बाहर होना पड़ा है। 9 सितंबर से अबू धाबी में शुरू होने वाले एशिया कप के लिए रवाना होने से पहले उनके इस सप्ताह के अंत में बेंगलुरु पहुंचने की उम्मीद है। उनकी अनुपस्थिति में हरियाणा के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज अंकित कुमार उत्तर क्षेत्र की टीम की कप्तानी कर रहे हैं, जबकि सर्विसेज के बल्लेबाज शुभम रोहिल्ला ने गिल की जगह टीम में जगह बनाई है।