क्रिकेट

Duleep Trophy: शुभमन गिल, ध्रुव जुरेल और अभिमन्यु तीनों कप्तान क्‍यों नहीं खेल रहे क्वार्टर फाइनल, अब वजह आई सामने

Duleep Trophy Quarter Finals: शुभमन गिल, ध्रुव जुरेल और अभिमन्‍यु ईश्‍वरन ये तीनों ही अपनी-अपनी टीमों के कप्‍तान हैं और दलीप ट्रॉफी के क्‍वार्टर फाइनल में नहीं खेल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, गिल बीमार हैं तो जुरेल चोटिल हैं, जबकि और ईश्‍वरन बुखार के कारण टीम से बाहर हो गए हैं।

भारत

lokesh verma

Aug 28, 2025

Duleep Trophy Quarter Finals
भारतीय खिलाड़ी शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल। (फोटो सोर्स: IANS)

Duleep Trophy Quarter Finals Updates: शुभमन गिल 2025-26 सीज़न के पहले दलीप ट्रॉफी मैच में पूर्वी क्षेत्र के खिलाफ नहीं खेल पाए हैं, जो 28 अगस्त को बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शुरू हुआ था। ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट की मानें तो उत्तर क्षेत्र की टीम का कप्तान गिल को बीमारी के कारण क्वार्टर फाइनल से बाहर होना पड़ा है। 9 सितंबर से अबू धाबी में शुरू होने वाले एशिया कप के लिए रवाना होने से पहले उनके इस सप्ताह के अंत में बेंगलुरु पहुंचने की उम्मीद है। उनकी अनुपस्थिति में हरियाणा के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज अंकित कुमार उत्तर क्षेत्र की टीम की कप्तानी कर रहे हैं, जबकि सर्विसेज के बल्लेबाज शुभम रोहिल्ला ने गिल की जगह टीम में जगह बनाई है।

जुरेल की पीठ में हुआ दर्द

वहीं, विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल, जिन्हें उत्तर पूर्व क्षेत्र के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में मध्य क्षेत्र का कप्तान बनाया गया था, वह कमर में दर्द की शिकायत के बाद बाहर हो गए हैं। रजत पाटीदार, जिन्हें पहले उप-कप्तान बनाया गया था, अब टीम की कमान संभाल रहे हैं। खलील अहमद, दीपक चाहर और कुलदीप यादव, सभी उत्तर पूर्व के खिलाफ मध्य एकादश का हिस्सा हैं।

भारत या पाकिस्तान नहीं जीतेंगे… एशिया कप 2025 को लेकर पूर्व पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर की बड़ी भविष्यवाणी
क्रिकेट
Asia Cup 2025

अभिमन्यु ईश्वरन का चढ़ा बुखार 

पूर्वी क्षेत्र की टीम को भी झटका लगा है, क्योंकि नियमित कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन बुखार के कारण बाहर हो गए हैं। ऑलराउंडर रियान पराग दलीप ट्रॉफी के पहले मैच में पूर्वी क्षेत्र की कप्तानी कर रहे हैं। बता दें कि दलीप ट्रॉफी के दोनों सेमीफाइनल मैच 4 सितंबर से बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैदान पर खेले जाएंगे, जबकि फाइनल मैच 11 सितंबर से इसी स्थान पर खेला जाएगा।

Latest Cricket News

Published on:

28 Aug 2025 01:58 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Duleep Trophy: शुभमन गिल, ध्रुव जुरेल और अभिमन्यु तीनों कप्तान क्‍यों नहीं खेल रहे क्वार्टर फाइनल, अब वजह आई सामने

