Shubman Gill को अस्पताल से मिली छुट्टी, लेकिन गुवाहाटी के लिए नहीं भरेंगे उड़ान! मुश्किल में टीम इंडिया

Shubman Gill Discharged From Hospital: भारतीय कप्तान शुभमन गिल को रविवार को कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन अभी वह भारतीय टीम के साथ गुवाहाटी के लिए उड़ान नहीं भर पाएंगे। ये खबर टीम इंडिया लिए परेशानी का सबब बन सकती है। ज्ञात हो गर्दन में ऐंठन के चलते उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से बाहर होना पड़ा था। वह भारत की पहली पारी में सिर्फ तीन गेंद ही खेलकर रिटायर्ड हर्ट हो गए और दूसरी पारी में बल्‍लेबाजी के लिए नही उतरे। उनकी अनुपस्थिति भारत को काफी भारी पड़ी। इस मुकाबले को मेजबान टीम 30 रनों से हार गई और सीरीज में 0-1 से पिछड़ गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर गिल गुवाहाटी में दूसरा टेस्‍ट नहीं खेले तो उनकी जगह कौन लेगा?