Shubman Gill को अस्पताल से मिली छुट्टी, लेकिन गुवाहाटी के लिए नहीं भरेंगे उड़ान! मुश्किल में टीम इंडिया

Shubman Gill Health Update: टीम इंडिया के कप्‍तान शुभमन गिल को भले ही अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन अभी कुछ दिन उन्‍हें हवाई यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है। अगर गिल गुवाहाटी टेस्‍ट के लिए उपलब्‍ध नहीं होते हैं तो भारत की मुश्किल बढ़नी तय है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 17, 2025

Shubman Gill Health Update

गर्दन में ऐंठन से परेशान भारतीय कप्‍तान शुभमन गिल। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ESPNcricinfo)

Shubman Gill Discharged From Hospital: भारतीय कप्तान शुभमन गिल को रविवार को कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन अभी वह भारतीय टीम के साथ गुवाहाटी के लिए उड़ान नहीं भर पाएंगे। ये खबर टीम इंडिया लिए परेशानी का सबब बन सकती है। ज्ञात हो गर्दन में ऐंठन के चलते उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से बाहर होना पड़ा था। वह भारत की पहली पारी में सिर्फ तीन गेंद ही खेलकर रिटायर्ड हर्ट हो गए और दूसरी पारी में बल्‍लेबाजी के लिए नही उतरे। उनकी अनुपस्थिति भारत को काफी भारी पड़ी। इस मुकाबले को मेजबान टीम 30 रनों से हार गई और सीरीज में 0-1 से पिछड़ गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर गिल गुवाहाटी में दूसरा टेस्‍ट नहीं खेले तो उनकी जगह कौन लेगा?

दूसरे मैच में उपलब्धता पर अनिश्चितता बरकरार

बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने भारत की हार के तुरंत बाद वुडलैंड्स मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में गिल से मुलाकात करते हुए पुष्टि की कि उनकी हालत स्थिर है, लेकिन वह निगरानी में हैं। हालांकि देर शाम उन्हें अस्‍पताल से छुट्टी मिल गई। अब 22 नवंबर से शुरू होने वाले गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट मैच के लिए उनकी उपलब्धता पर अनिश्चितता बनी हुई है।

डॉक्टरों ने दी हवाई यात्रा नहीं करने की सलाह

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, डॉक्टरों ने उन्हें रिकवरी के दौरान व्यावसायिक हवाई यात्रा से बचने की सलाह दी है, जिससे बुधवार की उड़ान में उनके टीम के साथ शामिल होने की संभावना नहीं है। मंगलवार को कोलकाता में भारत के अंतिम प्रशिक्षण सत्र में भी उनके शामिल नहीं होने की उम्मीद है। गौतम गंभीर ने भी स्वीकार किया कि गिल के बाहर होने से भारत के लक्ष्य का पीछा करने की प्रक्रिया बुरी तरह से प्रभावित हुई।

…तो बाएं हाथ के बल्‍लेबाजों की हो जाएगी भरमार

अब अगर गिल फिट नहीं होते हैं तो भारत को साई सुदर्शन या देवदत्त पडिक्कल में से किसी एक पर दांव लगाना होगा। सुदर्शन ने पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ प्रभावशाली प्रदर्शन किया था, लेकिन हाल ही में भारत ए के लिए वह संघर्ष करते नजर आए। जबकि पडिक्कल की हाल ही में वापसी कुछ खास नहीं रही। इनमें से किसी के भी आने पर एक और बाएं हाथ का बल्लेबाज आ जाएगा और टीम में बाएं हाथ के बल्‍लेबाजों की भरमार हो जाएगी, जिनके लिए दक्षिण अफ्रीका के ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर का सामना करना आसान नहीं होगा।

इस साल शुभमन गिल ने खेले सबसे ज्‍यादा मैच

गिल की चोट विभिन्न फॉर्मेट में लगातार क्रिकेट खेलने के चलते वर्कलोड के बोझ के बीच आई है। इससे पहले वह अक्टूबर 2024 में इसी तरह की गर्दन की समस्या के कारण एक टेस्ट मैच से चूक गए थे। बता दें कि साल 2025 में गिल भारत के लिए सबसे ज्‍यादा 32 मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। जबकि दूसरे नंबर पर अक्षर पटेल (29) और कुलदीप यादव, केएल राहुल और वरुण चक्रवर्ती ने 20-20 मैच खेले हैं। गिल को लगातार हर फॉर्मेट में खिलाना अब भारतीय टीम मैनेजमेंट को भारी पड़ता नजर आ रहा है।

संबंधित विषय:

India vs South Africa Test Series 2025

Published on:

17 Nov 2025 09:59 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Shubman Gill को अस्पताल से मिली छुट्टी, लेकिन गुवाहाटी के लिए नहीं भरेंगे उड़ान! मुश्किल में टीम इंडिया

