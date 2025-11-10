शुभमन गिल और गौतम गंभीर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में इस खिलाड़ी को बलि बकरा बनाने कहा गया

IND vs SA 1st test: विश्व टेस्ट चैंपियनशिप विजेता साउथ अफ्रीका के खिलाफ 14 नवंबर को होने वाले अपने पहले टेस्ट मैच से पहले भारत के सामने प्‍लेइंग इलेवन के चयन की चुनौती है। हाल ही में शानदार प्रदर्शन करने वाले उप-कप्तान ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल दोनों विकेटकीपर-बल्लेबाज की जगह के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने शुभमन गिल और गौतम गंभीर को सुझाव दिया है कि दोनों को प्लेइंग इलेवन में जगह मिलनी चाहिए। पंत ने चोट के बाद शानदार वापसी की है तो जुरेल ने भी विंडीज और साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ शतक जड़े हैं। इसके साथ ही उन्‍होंने उस खिलाड़ी का नाम भी बताया जिसे इस प्‍लेइंग इलेवन से बाहर किया जा सकता है।