शुभमन गिल और गौतम गंभीर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में इस खिलाड़ी को बलि बकरा बनाने कहा गया

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
IND vs SA 1st test: विश्व टेस्ट चैंपियनशिप विजेता साउथ अफ्रीका के खिलाफ 14 नवंबर को होने वाले अपने पहले टेस्ट मैच से पहले भारत के सामने प्लेइंग इलेवन के चयन की चुनौती है। हाल ही में शानदार प्रदर्शन करने वाले उप-कप्तान ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल दोनों विकेटकीपर-बल्लेबाज की जगह के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने शुभमन गिल और गौतम गंभीर को सुझाव दिया है कि दोनों को प्लेइंग इलेवन में जगह मिलनी चाहिए। पंत ने चोट के बाद शानदार वापसी की है तो जुरेल ने भी विंडीज और साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ शतक जड़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने उस खिलाड़ी का नाम भी बताया जिसे इस प्लेइंग इलेवन से बाहर किया जा सकता है।
आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत दोनों टीम में हैं। ऋषभ पंत का खेलना तय है, क्योंकि वह टीम के उप-कप्तान हैं। वह खेलेंगे और उन्हें खेलना भी चाहिए। लेकिन, मुझे लगता है कि ध्रुव जुरेल को भी खिलाना चाहिए। चोपड़ा ने कहा कि उनके लिए अंतिम एकादश में जगह बनाई जानी चाहिए।
चाेेेेेपड़ा ने आगे कहा कि सवाल यह होगा कि क्या आप ऊपर से साईं सुदर्शन या नीचे से नितीश कुमार रेड्डी के साथ समझौता करेंगे। एक संभावित संयोजन की सिफारिश करते हुए चोपड़ा ने शुभमन गिल और गौतम गंभीर की अगुवाई वाले टीम मैनेजमेंट को सलाह दी कि वे साईं सुदर्शन को तीसरे नंबर पर बनाए रखें और ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी को बाहर कर दें।
उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि साई सुदर्शन को तीसरे नंबर पर खेलने दिया जाना चाहिए। नितीश कुमार रेड्डी अभी तक अपना काम ठीक से नहीं कर पाए हैं। इसलिए आप उन्हें छोड़ सकते हैं और ध्रुव जुरेल को वहीं रख सकते हैं, क्योंकि जुरेल का हालिया फॉर्म उनके दावे को और मजबूत करता है।
बता दें कि जुरेल ने अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 125 रन बनाए और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ भारत ए के लिए नाबाद 132 रन की पारी खेली है। घरेलू क्रिकेट परिस्थितियों में नितीश रेड्डी के सीमित गेंदबाजी योगदान को देखते हुए एक विशेषज्ञ बल्लेबाज के रूप में जुरेल को मौका मिल सकता है।
