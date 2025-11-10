Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

शुभमन गिल और गौतम गंभीर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में इस खिलाड़ी को बलि बकरा बनाने कहा गया

IND vs SA 1st test: शुभमन गिल और गौतम गंभीर को पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने सुझाव दिया है कि ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल दोनों को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे में नितीश कुमार रेड्डी को बाहर किया जा सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 10, 2025

IND vs SA 1st Test

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्‍तान शुभमन गिल। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

IND vs SA 1st test: विश्व टेस्ट चैंपियनशिप विजेता साउथ अफ्रीका के खिलाफ 14 नवंबर को होने वाले अपने पहले टेस्ट मैच से पहले भारत के सामने प्‍लेइंग इलेवन के चयन की चुनौती है। हाल ही में शानदार प्रदर्शन करने वाले उप-कप्तान ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल दोनों विकेटकीपर-बल्लेबाज की जगह के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने शुभमन गिल और गौतम गंभीर को सुझाव दिया है कि दोनों को प्लेइंग इलेवन में जगह मिलनी चाहिए। पंत ने चोट के बाद शानदार वापसी की है तो जुरेल ने भी विंडीज और साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ शतक जड़े हैं। इसके साथ ही उन्‍होंने उस खिलाड़ी का नाम भी बताया जिसे इस प्‍लेइंग इलेवन से बाहर किया जा सकता है।

पंत के साथ जुरेल को भी खिलाना चा‍हिए- चोपड़ा

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत दोनों टीम में हैं। ऋषभ पंत का खेलना तय है, क्‍योंकि वह टीम के उप-कप्तान हैं। वह खेलेंगे और उन्हें खेलना भी चाहिए। लेकिन, मुझे लगता है कि ध्रुव जुरेल को भी खिलाना चाहिए। चोपड़ा ने कहा कि उनके लिए अंतिम एकादश में जगह बनाई जानी चाहिए।

'नितीश कुमार रेड्डी को बाहर कर दें'

चाेेेेेपड़ा ने आगे कहा कि सवाल यह होगा कि क्या आप ऊपर से साईं सुदर्शन या नीचे से नितीश कुमार रेड्डी के साथ समझौता करेंगे। एक संभावित संयोजन की सिफारिश करते हुए चोपड़ा ने शुभमन गिल और गौतम गंभीर की अगुवाई वाले टीम मैनेजमेंट को सलाह दी कि वे साईं सुदर्शन को तीसरे नंबर पर बनाए रखें और ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी को बाहर कर दें।

'साई सुदर्शन को तीसरे नंबर पर ही खिलाया जाए'

उन्‍होंने कहा कि मुझे लगता है कि साई सुदर्शन को तीसरे नंबर पर खेलने दिया जाना चाहिए। नितीश कुमार रेड्डी अभी तक अपना काम ठीक से नहीं कर पाए हैं। इसलिए आप उन्हें छोड़ सकते हैं और ध्रुव जुरेल को वहीं रख सकते हैं, क्‍योंकि जुरेल का हालिया फॉर्म उनके दावे को और मजबूत करता है। 

जुरेल का शानदार प्रदर्शन

बता दें कि जुरेल ने अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 125 रन बनाए और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ भारत ए के लिए नाबाद 132 रन की पारी खेली है। घरेलू क्रिकेट परिस्थितियों में नितीश रेड्डी के सीमित गेंदबाजी योगदान को देखते हुए एक विशेषज्ञ बल्लेबाज के रूप में जुरेल को मौका मिल सकता है।

ये भी पढ़ें

अब बंद करो ये काम… ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के बाद आकाश चोपड़ा ने गौतम गंभीर को दी कड़ी चेतावनी
क्रिकेट
Stop Experiments in Team India

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa Test Series 2025

Published on:

10 Nov 2025 07:47 am

Hindi News / Sports / Cricket News / शुभमन गिल और गौतम गंभीर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में इस खिलाड़ी को बलि बकरा बनाने कहा गया

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

पाकिस्तान के हांगकांग सिक्सेज जीतने पर मुहम्मद शहजाद ने पंड्या के अंदाज में मनाया जश्न, सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल

Muhammad Shahzad copies Hardik Pandya Celebration
क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया इस योजना पर कर रही काम, इरफान पठान ने किया खुलासा!

Team India
क्रिकेट

ऋषभ पंत बाहर, सैमसन की एंट्री, T20 वर्ल्डकप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम में हर्षा भोगले ने इन्हें दी जगह

Team India
क्रिकेट

IPL 2026 के शुरुआती मुकाबले में RCB कप्तान के खेलने पर संशय, जानें क्या है वजह

Virat Kohli and Rajat Patidar
क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप 2026 के सेमीफाइनल्स के वेन्यू का ऐलान! पाकिस्तान को ICC ने दिया ये ऑप्शन

ICC Men's T20 World Cup 2026 Venue
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.