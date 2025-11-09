अब बंद करो ये काम… ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के बाद आकाश चोपड़ा ने गौतम गंभीर को दी कड़ी चेतावनी

Stop Experiments in Team India: भारतीय टीम ने वनडे सीरीज गंवाने के बाद सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 2-1 से जीती है। गौतम गंभीर ने टी20 सीरीज के दौरान भारतीय बल्लेबाजी और गेंदबाजी में काफी प्रयोग किए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पहले संजू सैमसन के बल्‍लेबाजी क्रम से छेड़छाड़, फिर उन्‍हें बाहर कर बेंच स्‍ट्रेंथ का इस्‍तेमाल करना। पूर्व भारतीय ओपनर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने नाम लिए बगैर गौतम गंभीर को तर्क के साथ कड़ी चेतावनी दी है। उन्‍होंने साफ किया कि ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ भारत प्‍लेइंग 11 में जिस तरह के एक्‍सपेरिमेंट किए गए, अब ऐसा करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, क्‍योंकि अब टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में ज्‍यादा समय नहीं बचा है।