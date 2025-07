Ind vs Eng: शुभमन गिल के पास इस सीरीज में युवराज-गंभीर समेत कई दिग्‍गजों को छोड़ने का मौका, बस करना है ये काम

Most Centuries for India in All Formats: भारतीय टेस्‍ट टीम की कमान संभालते ही शुभमन गिल शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इंग्‍लैंड के खिलाफ लीड्स टेस्‍ट में शतक के बाद उनके बल्‍ले से एजबेस्‍टन टेस्‍ट की पहली पारी में भी शतक आया है। अगर इस सीरीज में वह ऐसे कमाल करते रहे तो युवराज सिंह जैसे कई दिग्‍गजों के रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं।

भारत•Jul 03, 2025 / 11:49 am• lokesh verma

भारतीय टेस्‍ट टीम के कप्‍तान शुभमन गिल। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Most Centuries for India in All Formats: इंग्‍लैंड के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज में कप्‍तान शुभमन गिल शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। लीड्स टेस्‍ट में जहां उनके बल्‍ले से शतक आया था तो वहीं गिल ने एजबेस्‍टन टेस्‍ट में भी शतक जड़ा है। ये क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में उनका 16वां शतक है। उनके शतक की बदौलत ही भारतीय टीम का स्‍कोर पांच विकेट के नुकसान पर 310 रन है। इस शतक के साथ ही उन्‍होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए हैं, अगर वह इस सीरीज में कुछ और शतक लगाने में सफल रहे तो युवराज सिंह जैसे कई दिग्‍गजों के सभी फॉर्मेट में सबसे ज्‍यादा शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। आइये आपको बताते हैं कि कौन कौन से दिग्‍गजों के रिकॉर्ड पर गिल की नजर होगी।

धोनी और रहाणे का पछाड़ा शुभमन गिल के नाम अब क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में 16 शतक हैं, जिनमें से 7 टेस्ट, 8 वनडे और एक टी20 में आया है। बर्मिंघम में अपने शतक के साथ भारतीय टेस्ट कप्तान ने सभी प्रारूपों में भारत के लिए सबसे ज़्यादा शतक लगाने वालों की सूची में पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी और अजिंक्य रहाणे को पीछे छोड़ दिया है। इन दोनों कप्तानों के नाम 16 शतक हैं। एक्टिव प्‍लेयर्स की सूची में दूसरे पायदान पर शुभमन गिल बता दें कि भारत के लिए सभी फॉर्मेट में सबसे ज्‍यादा शतक लगाने वाले भारतीयों की सूची में शुभमन गिल 16वें पायदान पर हैं। वहीं, इस लिस्‍ट में टॉप पर भारत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं, जिनके नाम 100 शतक हैं। वहीं, एक्टिव प्‍लेयर्स की सूची में भारतीय कप्तान दूसरे पायदान पर हैं। उनसे ऊपर 17 शतक के साथ केएल राहुल हैं। गिल को युवराज सिंह की बराबरी के लिए एक शतक और केएल राहुल की बराबरी करने के लिए दो शतक की जरूरत है। यह भी पढ़ें 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 14 गेंदों पर अर्धशतक ठोक रचा इतिहास Stumps on the opening day of the 2nd Test 🏟️#TeamIndia finish Day 1 with 310/5 on board 👌👌



Scorecard ▶️ https://t.co/Oxhg97g4BF#ENGvIND pic.twitter.com/hzMC3Befky — BCCI (@BCCI) July 2, 2025 सभी फॉर्मेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक क्रम खिलाड़ी मैच शतक 1 सचिन तेंदुलकर 664 100 2 विराट कोहली 550 82 3 रोहित शर्मा 499 49 4 राहुल द्रविड़ 504 48 5 वीरेंद्र सहवाग 363 38 6 सौरव गांगुली 421 38 7 सुनील गावस्‍कर 233 35 8 मोहम्‍मद अजहरूद्दीन 433 29 9 शिखर धवन 269 24 10 वीवीएस लक्ष्‍मण 220 23 11 गौतम गंभीर 242 20 12 चेतेश्‍वर पुजारा 108 19 13 केएल राहुल 217* 18 14 दिलीप वेंगसरकर 245 18 15 युवराज सिंह 399 17 16 शुभमन गिल 110* 16