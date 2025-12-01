बता दें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्‍ट में भारत की पहली पारी में बल्‍लेबाजी के दौरान शुभमन गिल को गर्दन में ऐंठन हुई थी, जिसके बाद उन्‍हें मैदान छोड़ना पड़ा था। फिर उसी दिन उन्‍हें स्‍ट्रेचर पर लिटाकर अस्‍पताल में भर्ती कराया गया। जहां इंजरी की गंभीरता को देखते हुए उन्‍हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। अस्‍पताल से छुट्टी के बाद गिल कुछ दिन ब्रेक पर रहे और फिर टीम के साथ दूसरे टेस्‍ट के लिए टीम के साथ गुवाहाटी भी गए, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने कोई रिस्‍क नहीं लेते हुए उन्‍हें आराम देने का फैसला किया। इसी वजह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए गिल की जगह केएल राहुल को कप्‍तानी भी सौंपी गई।