Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Shubman Gill injury update: भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्‍यूज, शुभमन गिल की इस सीरीज से होगी मैदान पर वापसी!

Shubman Gill return: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्‍ट में इंजर्ड होकर टीम से बाहर हुए शुभमन गिल की वापसी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से टीम में वापसी कर सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 01, 2025

Shubman Gill return

भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल।(फोटो सोर्स: IANS)

Shubman Gill return: विराट कोहली के शानदार 52वें वनडे शतक से पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई और इसी बीच भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक और अच्छी खबर सामने आ रही है। भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल आखिरकार अपना रिहैब शुरू करने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) पहुंच गए हैं। कोलकाता टेस्ट के दौरान बल्‍लेबाजी करते हुए उनकी गर्दन में ऐंठन हो गई थी, जिसके बाद हालत बिगड़ने पर उनको अस्‍पताल में भी भर्ती कराना पड़ा था।

टी20 सीरीज से वापसी की तैयारी

टीओआई की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, शुभमन गिल बीसीसीआई के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ से सलाह लेने के लिए बेंगलुरु पहुंच गए हैं। पिछले एक हफ्ते में कई फ्लाइट लेने के बावजूद उनकी गर्दन में कोई बड़ी दिक्कत नहीं हुई। रिपोर्ट की मानें तो गिल भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 इंटरनेशनल सीरीज से वापसी कर सकते हैं।

बिना किसी परेशानी के कई फ्लाइट्स लीं

रिपोर्ट में बताया गया है कि अभी कोई रेड फ्लैग नहीं है और वह बिना किसी परेशानी के कई फ्लाइट्स ले चुके हैं। वह कोलकाता से गुवाहाटी, गुवाहाटी से मुंबई, मुंबई से चंडीगढ़ और अब चंडीगढ़ से बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। अभी सारी कोशिशें उन्‍हें वापस मैदान पर लाने की हैं, लेकिन यह कोई जल्दबाजी वाला प्रोसेस नहीं होगा। जैसे ही वह 100 फीसदी फिट हो जाएंगे और ग्राउंड के लिए खुद को तैयार महसूस करेंगे, वह स्क्वाड के साथ वापस आ जाएंगे। वह सभी क्रिकेट फॉर्मेट के एक जरूरी खिलाड़ी हैं और हर कोई चाहता है कि वह पूरी तरह से तैयार रहें। रिपोर्ट में ये जानकारी एक अधिकारी के हवाले से दी गई है।

आईसीयू में कराना पड़ा था भर्ती

बता दें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्‍ट में भारत की पहली पारी में बल्‍लेबाजी के दौरान शुभमन गिल को गर्दन में ऐंठन हुई थी, जिसके बाद उन्‍हें मैदान छोड़ना पड़ा था। फिर उसी दिन उन्‍हें स्‍ट्रेचर पर लिटाकर अस्‍पताल में भर्ती कराया गया। जहां इंजरी की गंभीरता को देखते हुए उन्‍हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। अस्‍पताल से छुट्टी के बाद गिल कुछ दिन ब्रेक पर रहे और फिर टीम के साथ दूसरे टेस्‍ट के लिए टीम के साथ गुवाहाटी भी गए, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने कोई रिस्‍क नहीं लेते हुए उन्‍हें आराम देने का फैसला किया। इसी वजह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए गिल की जगह केएल राहुल को कप्‍तानी भी सौंपी गई।

ये भी पढ़ें

Virat Kohli vs Sachin Tendulkar stats: विराट कोहली ने फिर तोड़ा सचिन तेंदुलकर का महारिकॉर्ड, लेकिन इन रिकॉर्ड को तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन!
क्रिकेट
Virat Kohli vs Sachin Tendulkar stats

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa ODI Series 2025

Published on:

01 Dec 2025 11:10 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Shubman Gill injury update: भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्‍यूज, शुभमन गिल की इस सीरीज से होगी मैदान पर वापसी!

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SA: शुभमन गिल की चोट पर बड़ी अपडेट, शुरू की ट्रेनिंग, क्या टी20 सीरीज में हो सकते है वापसी?

Shubman Gill Injury Update
क्रिकेट

Virat vs Sachin: कौन है असली 'रिकॉर्ड किंग' कोहली के नए शतक ने बढ़ाई बहस

Virat Kohli vs Sachin Tendulkar stats
क्रिकेट

IND vs SA: विराट कोहली क्या टेस्ट में वापसी करने वाले हैं? शतक जड़ने के सवाल का खुद दिया जवाब

Virat Kohli
क्रिकेट

शतक जड़ने के बाद BCCI के इस फैसले का विराट कोहली ने किया विरोध, कहा – मैं कभी भी इस बात का समर्थक नहीं रहा…

Virat Kohli
क्रिकेट

Ind vs SA: हाई स्कोरिंग मैच में भारत से सिर्फ 17 रन से हारने के बावजूद साउथ अफ्रीका ने रचा इतिहास, अपने नाम किए ये 7 बड़े रिकॉर्ड

Ind vs SA 1st ODI Records
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.