भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल।(फोटो सोर्स: IANS)
Shubman Gill return: विराट कोहली के शानदार 52वें वनडे शतक से पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई और इसी बीच भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक और अच्छी खबर सामने आ रही है। भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल आखिरकार अपना रिहैब शुरू करने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) पहुंच गए हैं। कोलकाता टेस्ट के दौरान बल्लेबाजी करते हुए उनकी गर्दन में ऐंठन हो गई थी, जिसके बाद हालत बिगड़ने पर उनको अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा था।
टीओआई की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, शुभमन गिल बीसीसीआई के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ से सलाह लेने के लिए बेंगलुरु पहुंच गए हैं। पिछले एक हफ्ते में कई फ्लाइट लेने के बावजूद उनकी गर्दन में कोई बड़ी दिक्कत नहीं हुई। रिपोर्ट की मानें तो गिल भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 इंटरनेशनल सीरीज से वापसी कर सकते हैं।
रिपोर्ट में बताया गया है कि अभी कोई रेड फ्लैग नहीं है और वह बिना किसी परेशानी के कई फ्लाइट्स ले चुके हैं। वह कोलकाता से गुवाहाटी, गुवाहाटी से मुंबई, मुंबई से चंडीगढ़ और अब चंडीगढ़ से बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। अभी सारी कोशिशें उन्हें वापस मैदान पर लाने की हैं, लेकिन यह कोई जल्दबाजी वाला प्रोसेस नहीं होगा। जैसे ही वह 100 फीसदी फिट हो जाएंगे और ग्राउंड के लिए खुद को तैयार महसूस करेंगे, वह स्क्वाड के साथ वापस आ जाएंगे। वह सभी क्रिकेट फॉर्मेट के एक जरूरी खिलाड़ी हैं और हर कोई चाहता है कि वह पूरी तरह से तैयार रहें। रिपोर्ट में ये जानकारी एक अधिकारी के हवाले से दी गई है।
बता दें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में भारत की पहली पारी में बल्लेबाजी के दौरान शुभमन गिल को गर्दन में ऐंठन हुई थी, जिसके बाद उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा था। फिर उसी दिन उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इंजरी की गंभीरता को देखते हुए उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। अस्पताल से छुट्टी के बाद गिल कुछ दिन ब्रेक पर रहे और फिर टीम के साथ दूसरे टेस्ट के लिए टीम के साथ गुवाहाटी भी गए, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने कोई रिस्क नहीं लेते हुए उन्हें आराम देने का फैसला किया। इसी वजह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए गिल की जगह केएल राहुल को कप्तानी भी सौंपी गई।
