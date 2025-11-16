Patrika LogoSwitch to English

Ind Vs SA: भारतीय कप्तान शुभमन गिल को ICU में किया गया शिफ्ट, टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन

Shubman Gill Injury Update: कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन शनिवार को में गर्दन में ऐंठन की शिकायत के बाद शुभमन गिल ने मैदान छोड़ दिया था, जिसके बाद उन्‍हें अस्‍पताल में भर्ती कराया गया। जहां निगरानी के लिए आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 16, 2025

Shubman Gill Injury Update

भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल (फोटो सोर्स: IANS)

Shubman Gill Injury Update: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की सीरीज का पहला टेस्‍ट कोलकाता के ईडन गार्डन्स में जारी है। इस मैच के दूसरे दिन भारत को पहली पारी तब बड़ा झटका लगा, जब बल्‍लेबाजी के दौरान कप्तान शुभमन गिल ने गर्दन में ऐंठन की शिकायत की। वह 4 रन के निजी स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए और फिर मैदान पर नहीं उतरे। इस वजह से 9वां विकेट गिरते ही भारत की पहली पारी 189 के स्कोर पर समाप्त हो गई। दूसरे दिन का खेल खत्‍म होने के बाद गिल को स्ट्रेचर पर वुडलैंड्स अस्पताल ले जाया गया। रिपोर्ट की मानें तो उन्‍हें निगरानी के लिए गहन चिकित्सा यूनिट (ICU) में शिफ्ट कर दिया गया है।

शुभमन गिल अब नहीं खेलेंगे कोलकाता टेस्‍ट!

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शुभमन गिल का अब कोलकाता टेस्‍ट के शेष हिस्‍से में खेल पाना मुश्किल है। वह वुडलैंड्स अस्पताल के गहन चिकित्सा यूनिट (ICU) में भर्ती हैं। उनके जरूरी स्कैन और एमआरआई टेस्ट हो गए हैं। बताया जा रहा है कि गर्दन और उसके आसपास दर्द की शिकायत के चलते उन्हें निगरानी के लिए आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल राहत की खबर ये है कि उनकी हालत स्थिर है।

स्वीप शॉट खेलते समय अचानक हुआ दर्द

दरअसल, कोलकाता टेस्‍ट के दूसरे दिन जब शुभमन गिल बल्‍लेबाजी कर रहे थे, तब साइमन हार्मर की बॉल पर स्वीप शॉट खेलने के दौरान गिल को अचानक गर्दन में दर्द महसूस हुआ, जिसके बाद फिजियो को मैदान पर बुलाया गया। फिर वह फिजियो के साथ मैदान से बाहर चले गए। दर्द के चलते वह गर्दन हिला भी नहीं पा रहे थे।

देर रात आईसीयू में किेया गया शिफ्ट

टीम के ड्रेसिंग रूम में उनका नेक कॉलर से इलाज करने का प्रयास किया गया। इसके बावजूद उनका दर्द कम नहीं हुआ तो मैच के बाद उन्‍हें स्‍ट्रेचर पर लिटाकर अस्‍पताल ले जाया गया। दूसरे दिन स्‍टंप के बाद मोर्ने मोर्केल ने शुभमन गिल चोट की चोट पर अपडेट देते हुए बताया कि हम यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें गर्दन में जकड़न कैसे हुई? इसकी वजह पिछली रात की खराब नींद भी हो सकती है। वहीं, अब खबर आ रही है कि उन्‍हें देर रात आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है।

