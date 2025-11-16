Ind Vs SA: भारतीय कप्तान शुभमन गिल को ICU में किया गया शिफ्ट, टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन

Shubman Gill Injury Update: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की सीरीज का पहला टेस्‍ट कोलकाता के ईडन गार्डन्स में जारी है। इस मैच के दूसरे दिन भारत को पहली पारी तब बड़ा झटका लगा, जब बल्‍लेबाजी के दौरान कप्तान शुभमन गिल ने गर्दन में ऐंठन की शिकायत की। वह 4 रन के निजी स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए और फिर मैदान पर नहीं उतरे। इस वजह से 9वां विकेट गिरते ही भारत की पहली पारी 189 के स्कोर पर समाप्त हो गई। दूसरे दिन का खेल खत्‍म होने के बाद गिल को स्ट्रेचर पर वुडलैंड्स अस्पताल ले जाया गया। रिपोर्ट की मानें तो उन्‍हें निगरानी के लिए गहन चिकित्सा यूनिट (ICU) में शिफ्ट कर दिया गया है।