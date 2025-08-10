10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया में नहीं नसीब हुई जीत, तीसरे मैच में हार के साथ सीरीज में भारतीय टीम का 3-0 सूपड़ा साफ

Australia A Women vs India A Women: ऑस्ट्रेलिया-ए महिला क्रिकेट टीम ने तीन मैचों की टी-20 सीरीज में भारत-ए महिला टीम को 3-0 से हराया।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 10, 2025

indian women cricket team
भारतीय महिला क्रिकेट टीम (File Photo Credit- IANS)

Australia A Women vs India A Women 3rd T20: ऑस्ट्रेलिया-ए महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को मकाय में भारत-ए महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरा टी20 मैच चार रन से अपने नाम किया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया। ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए ऑस्ट्रेलिया-ए ने आठ विकेट खोकर 144 रन बनाए। टीम ने 37 के स्कोर पर एलिसा हीली का विकेट गंवा दिया, जिन्होंने 21 गेंदों में एक छक्के और तीन चौकों की मदद से 27 रन बनाए। इसके बाद ताहलिया विल्सन ने 14 रन टीम के खाते में जोड़े, जबकि अनिका लियरॉयड ने 17 गेंदों में 22 रन जुटाए।

मैडलिन पेन्ना टीम के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज रहीं, जिन्होंने 32 गेंदों में चार बाउंड्री की मदद से 39 रन बनाए। भारत-ए के लिए कप्तान राधा यादव और प्रेमा रावत ने तीन-तीन विकेट चटकाए, जबकि सजीवन सजना ने एक शिकार किया।

इसके जवाब में भारतीय टीम निर्धारित ओवरों में आठ विकेट खोकर 140 रन ही बना सकी। टीम 16 रन तक वृंदा दिनेश (4) और उमा छेत्री (3) का विकेट गंवा चुकी थी। यहां से शेफाली वर्मा ने राघवी बिष्ट के साथ तीसरे विकेट के लिए 43 रन जुटाते हुए भारत-ए को संभाला। शेफाली 25 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हुईं, जिसमें एक छक्का और छह चौके शामिल थे। इसके बाद राघवी ने मिन्नू मणी के साथ चौथे विकेट के लिए 48 रन जुटाते हुए टीम को 100 के पार पहुंचा दिया। राघवी 25 गेंदों में इतने ही रन बनाकर आउट हुईं, जबकि मिन्नू ने 29 गेंदों में 30 रन की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सकीं।

ये भी पढ़ें

क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा लेंगे संन्यास? BCCI ने इसको लेकर तोड़ी अपनी चुप्पी
क्रिकेट
Virat Kohli and Rohit Sharma

ऑस्ट्रेलिया-ए की ओर से सियाना जिंजर ने सर्वाधिक चार विकेट चटकाए, जबकि लूसी हैमिल्टन और एमी लुईस एडगर को एक-एक विकेट हाथ लगा। ऑस्ट्रेलिया-ए महिला क्रिकेट टीम ने तीन मैचों की टी-20 सीरीज के पहले मैच में भारत-ए महिला क्रिकेट टीम पर 13 रन से जीतने के बाद दूसरे मुकाबले को 114 रन से अपने नाम किया था।

ये भी पढ़ें

बांग्लादेश ने विरोधी टीमों की उड़ाई नींद, Asia cup 2025 से पहले मशहूर पावर हिटिंग कोच को किया नियुक्त
क्रिकेट
Bangladesh Cricket Team

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

10 Aug 2025 11:08 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ऑस्ट्रेलिया में नहीं नसीब हुई जीत, तीसरे मैच में हार के साथ सीरीज में भारतीय टीम का 3-0 सूपड़ा साफ

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.