ऑस्ट्रेलिया में नहीं नसीब हुई जीत, तीसरे मैच में हार के साथ सीरीज में भारतीय टीम का 3-0 सूपड़ा साफ

इसके जवाब में भारतीय टीम निर्धारित ओवरों में आठ विकेट खोकर 140 रन ही बना सकी। टीम 16 रन तक वृंदा दिनेश (4) और उमा छेत्री (3) का विकेट गंवा चुकी थी। यहां से शेफाली वर्मा ने राघवी बिष्ट के साथ तीसरे विकेट के लिए 43 रन जुटाते हुए भारत-ए को संभाला। शेफाली 25 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हुईं, जिसमें एक छक्का और छह चौके शामिल थे। इसके बाद राघवी ने मिन्नू मणी के साथ चौथे विकेट के लिए 48 रन जुटाते हुए टीम को 100 के पार पहुंचा दिया। राघवी 25 गेंदों में इतने ही रन बनाकर आउट हुईं, जबकि मिन्नू ने 29 गेंदों में 30 रन की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सकीं।