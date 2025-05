इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए टीम का ऐलान, इस स्टार ऑलराउंडर की हुई वापसी

Zimbabwe squad announced for the one-off Test against England. सिकंदर रजा की वापसी जॉनथन कैम्पबेल की जगह हुई है, जबकि क्लाइव मदांडे चोट से उबरकर न्याशा मायावो की जगह बैक-अप विकेटकीपर के रूप में शामिल हुए हैं।

भारत•May 03, 2025 / 10:41 pm• satyabrat tripathi

Zimbabwe’s squad for their upcoming one-off Test against England: स्टार ऑलराउंडर सिकंदर रजा को इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए जिम्बाब्वे की 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। यह मैच 22 से 26 मई तक खेला जाएगा। आईसीसी के मुताबिक, 2003 के बाद से जिम्बाब्वे की टीम का इंग्लैंड की धरती पर यह पहला टेस्ट मैच होगा।