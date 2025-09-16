Patrika LogoSwitch to English

Asia Cup 2025: T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हांगकांग ने बनाया बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड, भारत-ऑस्ट्रेलिया भी कर चुके हैं ऐसा

Hong Kong shameful record in T20i: श्रीलंका के खिलाफ हांगकांग ने एशिया कप 2025 के 8वें मुकाबले में एक बेहद ही शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड भारत, ऑस्‍ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका भी ये अनचाहा रिकॉर्ड बना चुके हैं।

भारत

lokesh verma

Sep 16, 2025

Hong Kong shameful record in T20i
Hong Kong shameful record in T20i: हांगकांग के गेंदबाज आयुष शुक्‍ला। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ACCMedia)

Hong Kong shameful record in T20i: श्रीलंका और हांगकांग के बीच सोमवार रात (15 सितंबर) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 का आठवां मैच खेला गया, जिसमें श्रीलंका ने 4 विकेट से जीत दर्ज की। इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी हांगकांग ने निजाकत खान के अर्धशतक के दम पर निर्धारित 20 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 149 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंका की टीम ने पथुम निस्‍सांका की फिफ्टी के दम पर 7 गेंद शेष रहते जीत दर्ज की। इस हार के बाद हांगकांग की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। इसके साथ ही उसने एक बेहद शर्मनाक टी20 इंटरनेशन रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है।

दिग्‍गजों टीमों के क्‍लब में हांगकांग की एंट्री

फिल्डिंग के दौरान इस मुकाबले में हांगकांग की टीम ने छह कैच टपकाए। इसी के साथ यह टीम उन देशों के साथ शामिल हो गई, जिन्होंने टी20 इंटरनेशन मैच की एक ही पारी में छह कैच छोड़ने का अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। खास बात ये है कि अब तक ये रिकॉर्ड दुनिया की तीन बड़ी टीमों के नाम दर्ज था, लेकिन अब दिग्‍गजों के क्‍लब में हांगकांग जैसी छोटी टीम की भी एंट्री हो गई है।

भारत, साउथ अफ्रीका और ऑस्‍ट्रेलिया के नाम भी दर्ज है ये रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशन क्रिकेट के इतिहास में इससे पहले तीन मौकों पर एक ही पारी में छह कैच टपकाए गए। सबसे पहले 2009 में भारतीय टीम ने मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ ऐसा किया था। फिर साउथ अफ्रीका ने 2017 में श्रीलंका के विरुद्ध ही एक ही टी20 पारी में छह कैच छोड़े थे। यह मुकाबला केपटाउन में खेला गया था। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम भी शामिल है, जिसने साल 2024 में स्कॉटलैंड के विरुद्ध ग्रोस आइलेट में खेले गए टी20 मुकाबले में छह कैच छोड़े थे।

श्रीलंका लकी या विपक्षियों की फिल्डिंग कमजोर

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में मैच की एक पारी में 6 कैच छोड़ने के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि चार में से तीन बार विपक्षी टीमों ने ये रिकॉर्ड श्रीलंका के खिलाफ ही बनाया है। हांगकांग की फिल्डिंग को कमजोर कहा जा सकता है, लेकिन भारत और साउथ अफ्रीका की फिल्डिंग इतनी कमजोर नहीं रही है। ऐसे में इसे श्रीलंका का लक भी कह सकते हैं कि उसके सामने आने पर विपक्षी फिल्डिंग की लय ही बिगड़ जाती है।

एशिया कप 2025

Published on:

16 Sept 2025 11:22 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025: T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हांगकांग ने बनाया बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड, भारत-ऑस्ट्रेलिया भी कर चुके हैं ऐसा

