Asia Cup 2025: T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हांगकांग ने बनाया बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड, भारत-ऑस्ट्रेलिया भी कर चुके हैं ऐसा

Hong Kong shameful record in T20i: श्रीलंका और हांगकांग के बीच सोमवार रात (15 सितंबर) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 का आठवां मैच खेला गया, जिसमें श्रीलंका ने 4 विकेट से जीत दर्ज की। इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी हांगकांग ने निजाकत खान के अर्धशतक के दम पर निर्धारित 20 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 149 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंका की टीम ने पथुम निस्‍सांका की फिफ्टी के दम पर 7 गेंद शेष रहते जीत दर्ज की। इस हार के बाद हांगकांग की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। इसके साथ ही उसने एक बेहद शर्मनाक टी20 इंटरनेशन रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है।