Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

Asia Cup 2025: श्रीलंका निस्सांका के तूफानी अर्धशतक की बदौलत हांगकांग को 4 विकेट से पीट सुपर-4 की दहलीज पर

SL vs HK Match Highlights: Asia Cup 2025 के 8वें मुकाबले में श्रीलंका ने हांगकांग के खिलाफ 4 विकेट से जीत दर्ज करते हुए पॉइंट्स टेबल में अपने ग्रुप में शीर्ष स्‍थान हासिल कर लिया है। श्रीलंका की जीत के हीरो पथुम निस्सांका रहे, जिन्‍होंने 44 गेंदों पर 68 रनों की पारी खेली।

भारत

lokesh verma

Sep 16, 2025

SL vs HK Match Highlights
SL vs HK Match Highlights: मैच जीतने के बाद हाथ मिलाने के लिए बढ़ते दासुन शनाका और वानिंदु हसरंगा। (फोटो सोर्स: IANS)

Sri Lanka vs Hong Kong Highlights: श्रीलंका ने सोमवार रात दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के ग्रुप बी के मुकाबले में हांगकांग को चार विकेट से हराकर सुपर-4 की दहलीज पर कदम रख दिया है। इस मुकाबले में हांगकांग ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 149 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में श्रीलंका ने पथुम निस्सांका की 44 गेंदों पर 68 रनों की तूफानी और बेहद संयमित पारी और वानिंदु हसरंगा की अंत में केवल 9 गेंदों पर नाबाद 20 रनों की पारी की बदौलत 7 गेंद शेष रहते लक्ष्‍य को हासिल कर लिया। इसके साथ ही पॉइंट्स टेबल में अपने ग्रुप में श्रीलंका टॉप पर पहुंच गई है।

हांगकांग की ओर से छोड़े गए छह कैच

150 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए निस्सांका की शानदार टाइमिंग की बदौलत श्रीलंका आसानी से इस लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर था। हालांकि हांगकांग ने श्रीलंका के मध्यक्रम को तहस-नहस करके वापसी की, लेकिन उनकी बल्लेबाजी की गहराई ने एक बार फिर उनकी जीत सुनिश्चित की। हांगकांग की ओर से इस मुकाबले में कुल छह कैच छोड़े गए। वहीं, 18वें ओवर में कप्तान यासिम मुर्तज़ा की एक महंगी नो-बॉल निर्णायक साबित हुई।

हसरंगा की कैमियों पारी

श्रीलंका की ओर से पथुम निस्सांका की 44 गेंदों पर 68 रन, कुसल परेरा ने 16 गेंदों पर 20 और वानिंदु हसरंगा की अंत में 9 गेंदों पर नाबाद 20 रनों की कैमियो पारी खेली। वहीं, हांगकांग की ओर से कप्तान यासिम मुर्तज़ा ने सर्वाधिक दो विकेट चटकाए। 

निजाकत ने जड़ा अर्धशतक तो अंशुमान चूके

इससे पहले निजाकत खान ने 38 गेंदों पर नाबाद 52 रनों की पारी खेली और हांगकांग का स्कोर 149/4 पर पहुंचाया। बाबर हयात के बाद टूर्नामेंट के इतिहास में हांगकांग के किसी बल्लेबाज का ये दूसरा अर्धशतक है। उन्होंने अंशुमान रथ के साथ 61 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की, जिन्होंने 46 गेंदों में 48 रन बनाए। वहीं, श्रीलंका की ओर से दुष्मंथा चमीरा ने 2 तो दासुन शनाका और वानिंदु हसरंगा ने एक-एक विकेट लिया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

16 Sept 2025 07:25 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025: श्रीलंका निस्सांका के तूफानी अर्धशतक की बदौलत हांगकांग को 4 विकेट से पीट सुपर-4 की दहलीज पर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.