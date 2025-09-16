Asia Cup 2025: श्रीलंका निस्सांका के तूफानी अर्धशतक की बदौलत हांगकांग को 4 विकेट से पीट सुपर-4 की दहलीज पर

Sri Lanka vs Hong Kong Highlights: श्रीलंका ने सोमवार रात दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के ग्रुप बी के मुकाबले में हांगकांग को चार विकेट से हराकर सुपर-4 की दहलीज पर कदम रख दिया है। इस मुकाबले में हांगकांग ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 149 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में श्रीलंका ने पथुम निस्सांका की 44 गेंदों पर 68 रनों की तूफानी और बेहद संयमित पारी और वानिंदु हसरंगा की अंत में केवल 9 गेंदों पर नाबाद 20 रनों की पारी की बदौलत 7 गेंद शेष रहते लक्ष्‍य को हासिल कर लिया। इसके साथ ही पॉइंट्स टेबल में अपने ग्रुप में श्रीलंका टॉप पर पहुंच गई है।