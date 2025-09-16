Asia Cup 2025: श्रीलंका निस्सांका के तूफानी अर्धशतक की बदौलत हांगकांग को 4 विकेट से पीट सुपर-4 की दहलीज पर

Sri Lanka vs Hong Kong Highlights: श्रीलंका ने सोमवार रात दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के ग्रुप बी के मुकाबले में हांगकांग को चार विकेट से हराकर सुपर-4 की दहलीज पर कदम रख दिया है। इस मुकाबले में हांगकांग ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 149 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में श्रीलंका ने पथुम निस्सांका की 44 गेंदों पर 68 रनों की तूफानी और बेहद संयमित पारी और वानिंदु हसरंगा की अंत में केवल 9 गेंदों पर नाबाद 20 रनों की पारी की बदौलत 7 गेंद शेष रहते लक्ष्य को हासिल कर लिया। इसके साथ ही पॉइंट्स टेबल में अपने ग्रुप में श्रीलंका टॉप पर पहुंच गई है।
150 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए निस्सांका की शानदार टाइमिंग की बदौलत श्रीलंका आसानी से इस लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर था। हालांकि हांगकांग ने श्रीलंका के मध्यक्रम को तहस-नहस करके वापसी की, लेकिन उनकी बल्लेबाजी की गहराई ने एक बार फिर उनकी जीत सुनिश्चित की। हांगकांग की ओर से इस मुकाबले में कुल छह कैच छोड़े गए। वहीं, 18वें ओवर में कप्तान यासिम मुर्तज़ा की एक महंगी नो-बॉल निर्णायक साबित हुई।
श्रीलंका की ओर से पथुम निस्सांका की 44 गेंदों पर 68 रन, कुसल परेरा ने 16 गेंदों पर 20 और वानिंदु हसरंगा की अंत में 9 गेंदों पर नाबाद 20 रनों की कैमियो पारी खेली। वहीं, हांगकांग की ओर से कप्तान यासिम मुर्तज़ा ने सर्वाधिक दो विकेट चटकाए।
इससे पहले निजाकत खान ने 38 गेंदों पर नाबाद 52 रनों की पारी खेली और हांगकांग का स्कोर 149/4 पर पहुंचाया। बाबर हयात के बाद टूर्नामेंट के इतिहास में हांगकांग के किसी बल्लेबाज का ये दूसरा अर्धशतक है। उन्होंने अंशुमान रथ के साथ 61 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की, जिन्होंने 46 गेंदों में 48 रन बनाए। वहीं, श्रीलंका की ओर से दुष्मंथा चमीरा ने 2 तो दासुन शनाका और वानिंदु हसरंगा ने एक-एक विकेट लिया।