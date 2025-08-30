SL vs ZIM: जिम्बाब्वे को दोहरा झटका, पहले जीता हुआ मैच हारे, अब कप्तान ही चोट के चलते वनडे सीरीज से हुआ बाहर

Zimbabwe vs Sri Lanka, ODI Series: जिम्बाब्वे के कप्तान क्रेग एर्विन पिंडली की चोट के कारण श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। एर्विन पहले मुक़ाबले से पहले चोटिल हो गए थे, ऐसे में उनकी गैरमौजूदगी में सीन विलियम्स ने टीम का नेतृत्व किया था। लेकिन अब एर्विन पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं।
हरारे स्पोर्ट्स क्लब में मैच की पूर्व संध्या पर एर्विन को अपनी बाईं पिंडली में ग्रेड 2 की चोट के साथ-साथ अपनी दाहिनी पिंडली में ग्रेड 1 की चोट का सामना करना पड़ा। गुरुवार को हुए एमआरआई स्कैन से उनकी चोट की पुष्टि हुई। एर्विन की गैरमौजूदगी में जिम्बाब्वे ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन अंत में श्रीलंका से मात्र सात रन से हार गई। पथुम निसंका (76), जनित लियानगे (नाबाद 70) और कामिंडु मेंडिस (57) की अर्धशतकीय पारियों के दम पर श्रीलंका ने पहले वनडे मैच में जिम्बाब्वे को जीत के लिए 299 रनों का लक्ष्य दिया।
जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया। बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत खराब रही और उसने पांचवें ही ओवर में सलामी बल्लेबाज निशान मदुश्का (शून्य) का विकेट गंवा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये कुसल मेंडिस ने पथुम निसंका के साथ पारी को संभाला और दूसरे विकेट के लिए 100 रनों की साझेदारी की। 27वें ओवर में शॉन विलियम्स ने कुसल मेंडिस को आउटकर इस साझेदारी का अंत किया। इसके बाद मुजारबानी ने पथुम निसंका 92 गेंदों में 76 रन को अपना शिकार बना लिया। चरित असलंका (छह) और सदीरा समराविक्रमा 35 रन बनाकर आउट हुये।
इसके बाद जनित लियानगे और कामिंडु मेंडिस ने छठे विकेट के लिए 137 रनों की साझेदारी की। 50वें ओवर की आखिरी गेंद पर रिचर्ड एन्गरावा ने कामिंडु मेंडिस 36 गेंदों में (57) को बोल्ड कर श्रीलंका का छठा विकेट गिराया। उन्होंने अपनी पारी में चार चौके और दो छक्के भी लगाये। श्रीलंका ने निर्धारित 50 ओवरों स्कोर छह विकेट पर 198 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। जनित लियानगे 47 गेंदों में छह चौके और तीन छक्के लगाते हुए (नाबाद 70) रन बनाये।
जिम्बाब्वे की ओर से रिचर्ड एन्गरावा को दो विकेट मिले। ब्लेसिंग मुजारबानी, ट्रेवर ग्वांडू, सिकंदर रजा, शॉन विलियम्स ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया। इस सीरीज का स्खिरी मुक़ाबला 31 अगस्त को खेला जाएगा। इसके बाद दोनों देश तीन मैचों की टी20 सीरीज भी खेलेंगे। सभी मैच हरारे में खेले जाएंगे।