इधर टीम में हुआ सेलेक्शन, उधर बल्लेबाज ने ठोक दिया तूफानी शतक, सूर्या ने भी खेली शानदार पारी

आयुष म्हात्रे (फोटो- IANS)
SMAT 2025, Mumbai vs Vidarbha: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के एलीट ग्रुप A के मुकाबले में शुक्रवार को डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई ने विदर्भ को हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए विदर्भ ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 192 रन बनाए। 193 रन के लक्ष्य को मुंबई ने 18वें ओवर में 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। यह मुंबई की लगातार दूसरी जीत है। इस मुकाबले में आयुष म्हात्रे ने 53 गेंदों में 8 चौकों और 8 छक्कों की मदद से नाबाद 110 रन की पारी खेली। इस शतक से कुछ देर पहले ही अंडर-19 एशिया कप की टीम का ऐलान किया गया था, जिसके लिए उन्हें कप्तान बनाया गया।
लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मुंबई के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। विदर्भ को अथर्व और अमन ने शानदार शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। मुंबई को पहली सफलता 10वें ओवर में मिली जब अमन 61 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद अथर्व भी 36 गेंदों में 64 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद विदर्भ की पारी लड़खड़ा गई और जो टीम 220 रन के पार जाती दिख रही थी, वह 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 192 रन ही बना सकी। मुंबई के लिए तुषार कोटियन और सैराज पाटिल ने 3-3 विकेट चटकाए, जबकि अथर्व अंकोलेकर को 2 और कप्तान शार्दुल ठाकुर को एक सफलता मिली।
193 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पिछले मैच के हीरो रहे अजिंक्य रहाणे बिना खाता खोले आउट हो गए। हार्दिक तोमर भी सस्ते में पवेलियन लौट गए और मुंबई ने 21 रन पर दो विकेट गंवा दिए। इसके बाद सलामी बल्लेबाज आयुष म्हात्रे को सूर्यकुमार यादव का साथ मिला। दोनों ने टीम को 90 रन के पार पहुंचाया। सूर्या 30 गेंदों में 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 35 रन बनाकर आउट हुए।
सूर्या के आउट होने के बाद शिवम दुबे क्रीज पर आए और आयुष की तरह ही विदर्भ के गेंदबाजों की कुटाई शुरू की। आयुष ने शतक जड़ दिया। दोनों ने 17.5 ओवर में ही मुंबई को जीत दिला दी। आयुष ने 8 चौके और 8 छक्कों की मदद से 53 गेंदों में नाबाद 110 रन की पारी खेली, जबकि शिवम दुबे ने 19 गेंदों में 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 39 रन बनाए। आयुष को शानदार शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा (उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह, उद्धव मोहन और एरॉन जॉर्ज।
