इधर टीम में हुआ सेलेक्शन, उधर बल्लेबाज ने ठोक दिया तूफानी शतक, सूर्या ने भी खेली शानदार पारी

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मुंबई के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। विदर्भ को अथर्व और अमन ने शानदार शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। मुंबई को पहली सफलता 10वें ओवर में मिली जब अमन 61 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद अथर्व भी 36 गेंदों में 64 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद विदर्भ की पारी लड़खड़ा गई और जो टीम 220 रन के पार जाती दिख रही थी, वह 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 192 रन ही बना सकी। मुंबई के लिए तुषार कोटियन और सैराज पाटिल ने 3-3 विकेट चटकाए, जबकि अथर्व अंकोलेकर को 2 और कप्तान शार्दुल ठाकुर को एक सफलता मिली।