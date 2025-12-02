SMAT 2025: मैदान पर लौटते ही हार्दिक पंड्या ने मचाया गदर, पंजाब के गेंदबाजों को कूट-कूट कर बनाए इतने रन

223 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बड़ौदा को विष्णु सोलंकी और शश्वत रावत ने धमाकेदार शुरुआत दी। दोनों ने 5 ओवर में टीम को 60 के पार पहुंचा दिया। 7वें ओवर में शश्वत 18 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हो गए। 8वें ओवर में विष्णु सोलंकी भी चलते बने। उन्होंने 21 गेंदों में 43 रन बनाए। इसके बाद हार्दिक पंड्या और शिवालिक शर्मा ने पारी संभाली और टीम को 200 के पार पहुंचा दिया। 201 के कुल स्कोर पर शिवालिक रिटायर्ड हर्ट हुए। उसके बाद पंड्या ने जितेश शर्मा के साथ मिलकर टीम को 19.1 ओवर में जीत दिला दी। हार्दिक ने 42 गेंदों में 7 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 77 रन की पारी खेली।