SMAT 2025: मैदान पर लौटते ही हार्दिक पंड्या ने मचाया गदर, पंजाब के गेंदबाजों को कूट-कूट कर बनाए इतने रन

हार्दिक पंड्या (फोटो- IANS)
Baroda vs Punjab: मंगलवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के एक मुकाबले में बड़ौदा ने पंजाब को 7 विकेट से हराकर लगातार दूसरी जीत हासिल की। इस मुकाबले में टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या की वापसी हुई और उन्होंने गेंद के बाद बल्ले से भी धमाल मचाया। इस मुकाबले में पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 222 रन बनाए। 223 रन के लक्ष्य को बड़ौदा ने सिर्फ 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। हार्दिक पंड्या ने 77 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
पंजाब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। प्रभसिमरन सिंह और अभिषेक शर्मा ने तूफानी शुरुआत की और टीम को चौथे ओवर में ही 50 के पार पहुंचा दिया। पांचवें ओवर की पहली गेंद पर प्रभसिमरन सिंह आउट हो गए। इसके बाद अभिषेक और अनमोलप्रीत सिंह ने मोर्चा संभाला। अभिषेक शर्मा ने 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, हालांकि अगली ही गेंद पर वह आउट हो गए। उन्होंने 19 गेंदों का सामना किया और अपनी पारी में 5 चौकों के साथ 4 छक्के भी लगाए।
इसके बाद अनमोलप्रीत और नमन धीर ने शानदार बल्लेबाजी की। दोनों ने पंजाब को 150 के पार पहुंचाया। अनमोलप्रीत ने अपना अर्धशतक पूरा किया। 15वें ओवर की पहली गेंद पर वह 32 गेंदों में 7 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 69 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें हार्दिक पंड्या ने पवेलियन भेजा। नमन धीर ने 39 रन की पारी खेली। नेहाल वढेरा ने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर टीम को 222 रन तक पहुंचाया।
223 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बड़ौदा को विष्णु सोलंकी और शश्वत रावत ने धमाकेदार शुरुआत दी। दोनों ने 5 ओवर में टीम को 60 के पार पहुंचा दिया। 7वें ओवर में शश्वत 18 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हो गए। 8वें ओवर में विष्णु सोलंकी भी चलते बने। उन्होंने 21 गेंदों में 43 रन बनाए। इसके बाद हार्दिक पंड्या और शिवालिक शर्मा ने पारी संभाली और टीम को 200 के पार पहुंचा दिया। 201 के कुल स्कोर पर शिवालिक रिटायर्ड हर्ट हुए। उसके बाद पंड्या ने जितेश शर्मा के साथ मिलकर टीम को 19.1 ओवर में जीत दिला दी। हार्दिक ने 42 गेंदों में 7 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 77 रन की पारी खेली।
