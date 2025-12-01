SMAT Live Streaming: अभिषेक शर्मा और हार्दिक पंड्या के बीच होगी जोरदार टक्कर! जानें कब और कहां देखें लाइव मैच

अभिषेक शर्मा और हार्दिक पंड्या (फोटो- IANS)
Baroda vs Punjab Live Streaming: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का रोमांच बढ़ता जा रहा है। यह टूर्नामेंट युवाओं को भारत की टी20 टीम में जगह बनाने का मौका तो देता ही है, साथ ही टीम से बाहर चल रहे खिलाड़ियों को वापसी की राह भी दिखाता है। इस टूर्नामेंट में मंगलवार को एक रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा, जहां बड़ौदा और पंजाब की टीमें आमने-सामने होंगी। पंजाब का प्रतिनिधित्व अभिषेक शर्मा करेंगे, जिन्होंने पिछले मुकाबले में बंगाल के खिलाफ 148 रन की धुआंधार पारी खेली थी, जबकि बड़ौदा की ओर से हार्दिक पंड्या मैदान पर उतर सकते हैं।
यह मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। फैंस की नजरें इसलिए भी इस मुकाबले पर होंगी, क्योंकि हार्दिक पंड्या एशिया कप के बाद पहली बार मैदान पर नजर आएंगे। बता दें कि हार्दिक को BCCI की ओर से ‘रिटर्न टू प्ले’ क्लियरेंस मिल चुका है और वह बड़ौदा की ओर से इस मैच में खेलते नजर आ सकते हैं। लंबे समय से चोट के कारण बाहर रहे हार्दिक अब अपनी फिटनेस साबित करने और लय हासिल करने के लिए घरेलू क्रिकेट में उतरेंगे।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के एलीट ग्रुप C के एक मुकाबले में पंजाब और बड़ौदा की टीमें आमने-सामने होंगी। यह मुकाबला 2 दिसंबर 2025 को भारतीय समयानुसार सुबह 11 बजे से खेला जाएगा। SMAT (Syed Mushtaq Ali Trophy 2025) के चुनिंदा मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। हालांकि फैंस के लिए अच्छी खबर है कि बड़ौदा बनाम पंजाब के बीच खेले जाने वाले मुकाबले को टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव देखा जा सकता है। इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी, जबकि मैच का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा।
शाश्वत रावत, विष्णु सोलंकी, शिवालिक शर्मा, अतीत शेठ, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), क्रुणाल पंड्या (कप्तान), भानु पनिया, निनाद अश्विनकुमार राठवा, महेश पिठिया, रसिख दार सलाम, राज लिम्बानी, हार्दिक पंड्या, ध्रुव पटेल, सफवान पटेल, चिंतल गांधी, मितेश पटेल, अमित पासी और लक्षित टोकसिया।
अभिषेक शर्मा (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), अनमोलप्रीत सिंह, रमनदीप सिंह, सनवीर सिंह, नमन धीर, नेहाल वढेरा, गुरनूर बराड़, मयंक मारकंडे, हरप्रीत बराड़, अश्विनी कुमार, सलिल अरोड़ा, उदय सहारन और विश्वनाथ सिंह।
