SMAT Live Streaming: अभिषेक शर्मा और हार्दिक पंड्या के बीच होगी जोरदार टक्कर! जानें कब और कहां देखें लाइव मैच

Baroda vs Punjab Live Streaming: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का रोमांच बढ़ता जा रहा है। यह टूर्नामेंट युवाओं को भारत की टी20 टीम में जगह बनाने का मौका तो देता ही है, साथ ही टीम से बाहर चल रहे खिलाड़ियों को वापसी की राह भी दिखाता है। इस टूर्नामेंट में मंगलवार को एक रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा, जहां बड़ौदा और पंजाब की टीमें आमने-सामने होंगी। पंजाब का प्रतिनिधित्व अभिषेक शर्मा करेंगे, जिन्होंने पिछले मुकाबले में बंगाल के खिलाफ 148 रन की धुआंधार पारी खेली थी, जबकि बड़ौदा की ओर से हार्दिक पंड्या मैदान पर उतर सकते हैं।