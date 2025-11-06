Patrika LogoSwitch to English

प्लेयर ऑफ द मंथ बनने की रेस में साउथ अफ्रीकी कप्तान से स्मृति मंधाना की टक्कर, जानें कौन कौन शामिल

अक्टूबर महीने के लिए ICC Women's Player Of The Month की रेस में भारत की स्मृति मंधाना शामिल हैं। उन्हें साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वॉलवार्ड से चुनौती मिलने की उम्मीद है।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 06, 2025

Smriti Mandhana

स्मृति मंधाना, भारतीय महिला क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)

ICC Player Of The Month Award: अक्टूबर महीने में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की सूची आईसीसी ने जारी कर दी है। आईसीसी ने गुरुवार को पुरुष और महिला वर्ग के खिलाड़ियों के नाम का ऐलान कर दिया। पुरुष वर्ग में तीनों स्पिनर शामिल हैं। अक्टूबर के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार की दौड़ में नोमान अली, सेनुरन मुथुसामी और राशिद खान शामिल हैं। दूसरी ओर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप की स्टार खिलाड़ी ऐश्ले गार्डनर, स्मृति मंधाना और लौरा वॉलवार्ड ने महिला वर्ग में जगह बनाई है।

वॉलवार्ड का दावा सबसे मजबूत

भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और दक्षिण अफ्रीका की लौरा वॉलवार्ड आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के बड़े मैचों में महत्वपूर्ण योगदान देने के बाद इस महिला मासिक पुरस्कार की दौड़ में हैं। दोनों वर्ल्डकप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ियों की सूची में टॉप 2 में रही थीं। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर गार्डनर अपने ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ टीम में जगह बनाने वाली ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की तिकड़ी में शामिल हैं।

पाकिस्तान के बाएं हाथ के स्पिनर नोमान और दक्षिण अफ्रीका के मुथुस्वामी को पाकिस्तान में दो मैचों की आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी-अपनी टीमों को एक-एक मैच जिताने में मदद करने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। यह सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही थी। लेग स्पिनर राशिद को व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनके प्रदर्शन के आधार पर इस रेस में जगह बना पाए हैं। दोनों वर्ग में महीने के पहले से आखिरी तारिख तक के प्रदर्शन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया है।

बता दें कि वूमेंस वर्ग में साउथ अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम की कप्तान लौरा वॉलवार्ड को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड मिल सकता है। उन्होंने आईसीसी वूमेंस वर्ल्डकप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। लौरा ने 71 की औसत से 571 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने साउथ अफ्रीका की महिला टीम को पहली बार वर्ल्डकप के फाइनल में भी पहुंचाया।

