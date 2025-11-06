प्लेयर ऑफ द मंथ बनने की रेस में साउथ अफ्रीकी कप्तान से स्मृति मंधाना की टक्कर, जानें कौन कौन शामिल

ICC Player Of The Month Award: अक्टूबर महीने में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की सूची आईसीसी ने जारी कर दी है। आईसीसी ने गुरुवार को पुरुष और महिला वर्ग के खिलाड़ियों के नाम का ऐलान कर दिया। पुरुष वर्ग में तीनों स्पिनर शामिल हैं। अक्टूबर के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार की दौड़ में नोमान अली, सेनुरन मुथुसामी और राशिद खान शामिल हैं। दूसरी ओर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप की स्टार खिलाड़ी ऐश्ले गार्डनर, स्मृति मंधाना और लौरा वॉलवार्ड ने महिला वर्ग में जगह बनाई है।