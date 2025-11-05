वूमेंस वर्ल्डकप जीता भारत, लेकिन पाकिस्तान को होगा फायदा, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने समझाई पूरी बात

वूमेंस वर्ल्डकप में टीम इंडिया की खिताबी जीत की तारीफ करते हुए राशिद ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत की जीत से पाकिस्तान और अन्य देशों में उभरती हुई महिला खिलाड़ी प्रेरणा लेंगी। उन्हें सम्मान अर्जित करने का हौसला मिलेगा। राशिद लतीफ ने कहा, "पाकिस्तान सहित दुनिया भर में लड़कियों को अपने परिवारों से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है और उन्हें खेल में आगे बढ़ने से रोका जाता है। भारत की ऐतिहासिक जीत इस स्थिति को सुधारने में योगदान देगी।" बता दें कि भारतीय टीम वूमेंस वर्ल्डकप जीतने वाली दुनिया की सिर्फ चौथी टीम है। इससे पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें ही खिताब जीत पाई हैं।