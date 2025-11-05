Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

वूमेंस वर्ल्डकप जीता भारत, लेकिन पाकिस्तान को होगा फायदा, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने समझाई पूरी बात

आईसीसी वूमेंस वर्ल्डकप 2025 में भारतीय टीम ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और पहली बार खिताब जीता। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम एक भी मैच नहीं जीत सकी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 05, 2025

Pakistan Women's Cricket Team

पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

ICC Women's World Cup 2025: भारतीय वूमेंस क्रिकेट टीम की वर्ल्डकप 2025 में खिताबी जीत से पाकिस्तान की महिला टीम को फायदा होगा। ये हम नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज राशिद लतीफ कह रहे हैं। 2 नवंबर को हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी ने वूमेंस वर्ल्डकप 2025 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर विश्व कप का खिताब जीता। भारतीय महिला टीम विश्व कप जीतने वाली एशिया की पहली टीम है। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम एक मैच तक नहीं जीत पाई लेकिन पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज राशिद लतीफ का मानना है कि भारतीय टीम की जीत से पाकिस्तान को फायदा होगा।

राशिद ने दी टीम इंडिया को बधाई

वूमेंस वर्ल्डकप में टीम इंडिया की खिताबी जीत की तारीफ करते हुए राशिद ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत की जीत से पाकिस्तान और अन्य देशों में उभरती हुई महिला खिलाड़ी प्रेरणा लेंगी। उन्हें सम्मान अर्जित करने का हौसला मिलेगा। राशिद लतीफ ने कहा, "पाकिस्तान सहित दुनिया भर में लड़कियों को अपने परिवारों से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है और उन्हें खेल में आगे बढ़ने से रोका जाता है। भारत की ऐतिहासिक जीत इस स्थिति को सुधारने में योगदान देगी।" बता दें कि भारतीय टीम वूमेंस वर्ल्डकप जीतने वाली दुनिया की सिर्फ चौथी टीम है। इससे पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें ही खिताब जीत पाई हैं।

राशिद ने भारतीय महिला टीम के शानदार प्रदर्शन की तारीफ की और कहा, "हमारी तरफ से बधाई। महिलाओं के खेल को जितना ज्यादा समर्थन मिलेगा, यह उतना ही बेहतर होगा। BCCI के पास जो क्षमता है, उसके साथ वे इसे और भी शानदार बना पाएंगे। पाकिस्तान की स्थिति अभी खराब है। लड़कियों को अपने परिवारों से बंदिशों का सामना करना पड़ता है। भारत में भी ऐसा होता होगा, लेकिन टीम इंडिया की जीत स्थिति को सुधारने में मददगार साबित होगी।"

एक जीत के लिए तरसती रही पाकिस्तान की टीम

वूमेंस वर्ल्डकप 2025 में पाकिस्तान की टीम ने 7 मुकाबले खेले और 4 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 3 मुकाबले बारिश की वजह से रद्द हो गए। पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही और पहले मुकाबले में उसे बांग्लादेश से 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी उसे मात दी। इसके बाद अगले 4 में से 3 मुकाबले बारिश की वजह से रद्द हो गए। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 150 रन से धोया, जो उनकी वर्ल्डकप में सबसे बड़ी हार रही।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

05 Nov 2025 08:41 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / वूमेंस वर्ल्डकप जीता भारत, लेकिन पाकिस्तान को होगा फायदा, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने समझाई पूरी बात

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026 में एमएस धोनी खेलेंगे या नहीं? CSK के सीईओ ने ‘कैप्टन कूल’ को लेकर दिया यह अपडेट

MS Dhoni
क्रिकेट

IND VS SA Test Sereis: तीन मैच में इस धाकड़ बल्लेबाज ने ठोके 488 रन, फिर भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नहीं मिली जगह

Karun Nair
क्रिकेट

जब किसी ने नहीं दिया भारत की महिला क्रिकेट टीम का साथ! तब मंदिरा बेदी ने उठाया था ये कदम, जानें पूरी कहानी

India Women's Cricket team
क्रिकेट

ICC Men’s T20 Rankings: अभिषेक नंबर-1 बल्लेबाज, बॉलिंग में वरुण टॉप पर बरकरार, हार्दिक को नुकसान

Abhishek Sharma
क्रिकेट

IND vs SA: फिर टूटी मोहम्मद शमी की उम्मीदें, अर्शदीप भी ड्रोप, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे ये 15 खिलाड़ी

Mohammed Shami
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.