वूमेंस वर्ल्डकप जीता भारत, लेकिन पाकिस्तान को होगा फायदा, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने समझाई पूरी बात

पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
ICC Women's World Cup 2025: भारतीय वूमेंस क्रिकेट टीम की वर्ल्डकप 2025 में खिताबी जीत से पाकिस्तान की महिला टीम को फायदा होगा। ये हम नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज राशिद लतीफ कह रहे हैं। 2 नवंबर को हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी ने वूमेंस वर्ल्डकप 2025 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर विश्व कप का खिताब जीता। भारतीय महिला टीम विश्व कप जीतने वाली एशिया की पहली टीम है। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम एक मैच तक नहीं जीत पाई लेकिन पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज राशिद लतीफ का मानना है कि भारतीय टीम की जीत से पाकिस्तान को फायदा होगा।
वूमेंस वर्ल्डकप में टीम इंडिया की खिताबी जीत की तारीफ करते हुए राशिद ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत की जीत से पाकिस्तान और अन्य देशों में उभरती हुई महिला खिलाड़ी प्रेरणा लेंगी। उन्हें सम्मान अर्जित करने का हौसला मिलेगा। राशिद लतीफ ने कहा, "पाकिस्तान सहित दुनिया भर में लड़कियों को अपने परिवारों से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है और उन्हें खेल में आगे बढ़ने से रोका जाता है। भारत की ऐतिहासिक जीत इस स्थिति को सुधारने में योगदान देगी।" बता दें कि भारतीय टीम वूमेंस वर्ल्डकप जीतने वाली दुनिया की सिर्फ चौथी टीम है। इससे पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें ही खिताब जीत पाई हैं।
राशिद ने भारतीय महिला टीम के शानदार प्रदर्शन की तारीफ की और कहा, "हमारी तरफ से बधाई। महिलाओं के खेल को जितना ज्यादा समर्थन मिलेगा, यह उतना ही बेहतर होगा। BCCI के पास जो क्षमता है, उसके साथ वे इसे और भी शानदार बना पाएंगे। पाकिस्तान की स्थिति अभी खराब है। लड़कियों को अपने परिवारों से बंदिशों का सामना करना पड़ता है। भारत में भी ऐसा होता होगा, लेकिन टीम इंडिया की जीत स्थिति को सुधारने में मददगार साबित होगी।"
वूमेंस वर्ल्डकप 2025 में पाकिस्तान की टीम ने 7 मुकाबले खेले और 4 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 3 मुकाबले बारिश की वजह से रद्द हो गए। पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही और पहले मुकाबले में उसे बांग्लादेश से 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी उसे मात दी। इसके बाद अगले 4 में से 3 मुकाबले बारिश की वजह से रद्द हो गए। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 150 रन से धोया, जो उनकी वर्ल्डकप में सबसे बड़ी हार रही।
