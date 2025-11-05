टूटी अंगुली के साथ फाइनल खेली थी ये खिलाड़ी, वर्ल्डकप के 2 दिन बाद हुआ खुलासा

INDW vs SAW, Women's World Cup 2025: 2 नवंबर 2025 की वो तारीख थी, जिस दिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार वर्ल्ड कप जीता। इस मुकाबले में जीत के लिए पूरी टीम ने अपनी ताकत झोंक दी, उनमें से एक हैं ऋचा घोष, जिसने भारत को जीत दिलाने के लिए फाइनल में तूफानी पारी खेली थी। ऋचा मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में 2 नवंबर की रात को साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी ओवरों में 24 गेंदों में 34 रन की पारी खेली, जिससे भारतीय टीम 298 के कुल स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही।