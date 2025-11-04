ICC Women’s World Cup की टीम में हरमनप्रीत को जगह नहीं, स्मृति समेत इन 3 भारतीयों को किया गया शामिल

हरमनप्रीत कौर (फोटो- IANS)
World Cup 2025 Team Captain Laura Wolvaardt: आईसीसी वूमेंस वर्ल्डकप 2025 के खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार खिताब जीता। इसके बाद आईसीसी ने टीम ऑफ द टूर्नामेंट की घोषणा कर दी है, जिसमें टीम इंडिया की 3 खिलाड़ियों को जगह मिली है। हालांकि चौकाने वाली बात ये है कि टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर इन 12 खिलाड़ियों में जगह नहीं बना पाई हैं। आईसीसी की टीम ऑफ द टूर्नामेंट के 12 खिलाड़ियों की सूची में साउथ अफ्रीका की 3, ऑस्ट्रेलिया की 3, इंग्लैंड की 2 और पाकिस्तान की एक खिलाड़ी का नाम शामिल है।
आईसीसी की टीम ऑफ द टूर्नामेंट की कप्तान लौरा वॉलवार्ड को बनाया गया है। उन्होंने साउथ अफ्रीका की टीम को पहली बार वूमेंस वर्ल्डकप के फाइनल में पहुंचाया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार कप्तानी के अलावा उन्होंने बल्ले से भी कमाल किया और 9 पारियों में 71 की औसत से 571 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 73 चौके और 7 छक्के लगाए। लौरा के अलावा साउथ अफ्रीका की दो अन्य खिलाड़ियों को भी इस टीम में जगह मिली है, जिसमें 9 मैचों में 13 विकेट चटकाने वाली मारिज़ैन काप और 9 मैचों में 9 विकेट हासिल करने वाली नादिन डीक्लर्क शामिल हैं।
सेमीफाइनल में भारतीय टीम से हारकर टूर्नामेंट से बाहर होने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम की एश्ले गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड और अलाना किंग को इस टीम में जगह मिली है। गार्डनर ने 7 मैचों की 5 पारियों में 328 रन बनाए, तो सदरलैंड ने 7 मैचों में 17 विकेट चटकाए। इंग्लैंड की नैट साइवर-ब्रंट और सोफी एक्लेस्टन को शामिल किया गया है, तो सिदरा नवाज पाकिस्तान की इकलौती खिलाड़ी हैं, जो इन 12 खिलाड़ियों की सूची में जगह बना सकी हैं।
हरमनप्रीत कौर भले ही इस टीम में जगह नहीं बना सकीं लेकिन स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा और जेमिमा रॉड्रिग्स ने एंट्री मार, भारत की उपस्थिती दर्ज कराई है। मंधाना ने इस टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे ज्यादा 434 रन बनाए। तो दीप्ति शर्मा टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज रहीं और उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया था। दीप्ति ने 9 मैचों में 22 विकेट चटकाए। इसके अलावा जेमिमा ने 8 मैचों में 292 रन बनाए, जिसमें सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 127 रन की पारी शामिल है।
Women's World Cup 2025