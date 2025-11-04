ICC Women’s World Cup की टीम में हरमनप्रीत को जगह नहीं, स्मृति समेत इन 3 भारतीयों को किया गया शामिल

World Cup 2025 Team Captain Laura Wolvaardt: आईसीसी वूमेंस वर्ल्डकप 2025 के खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार खिताब जीता। इसके बाद आईसीसी ने टीम ऑफ द टूर्नामेंट की घोषणा कर दी है, जिसमें टीम इंडिया की 3 खिलाड़ियों को जगह मिली है। हालांकि चौकाने वाली बात ये है कि टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर इन 12 खिलाड़ियों में जगह नहीं बना पाई हैं। आईसीसी की टीम ऑफ द टूर्नामेंट के 12 खिलाड़ियों की सूची में साउथ अफ्रीका की 3, ऑस्ट्रेलिया की 3, इंग्लैंड की 2 और पाकिस्तान की एक खिलाड़ी का नाम शामिल है।