मंधाना का पसंदीदा काम है भाई को परेशान करना, बताया लॉकडाउन में कैसे बीत रहा है वक्त

नई दिल्ली : कोविड-19 (Covid-19) महामारी के कारण इस समय पूरी दुनिया करीब-करीब थम-सी गई है। भारत में लॉकडाउन के कारण सभी अपने-अपने घरों में कैद हैं। इस दौरान क्रिकेटर अलग-अलग तरीके से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। अधिकतर खिलाड़ी खुद को प्रशंसकों से जोड़े रखने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। इसमें से एक स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) भी हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने अपने प्रशंसकों के सवालों का जवाब दिया था और अब उन्होंने बताया है कि लॉकडाउन में कैसे समय बिता रही हैं।

मां के साथ रसोई में बिता रही हैं वक्त

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अनुभवी ओपनर स्मृति मंधाना ने सोमवार को बताया की वह लॉकडाउन में खुद को व्यस्त रखने के लिए रसोई में मां के साथ वक्त बिता रही हैं और खाना बनाने में उनकी मदद कर रही हैं। इसके अलावा वह बरतन धोने आदि घर के अन्य कामों में भी मदद कर रही हैं।

भाई को परेशान करने में आता है मजा

मंधाना ने बताया कि इसके अलावा अपने भाई को परेशान करना भी उन्हें पसंद है। समय बिताने के लिए यह मेरा उनका पसंदीदा काम है। मंधाना ने कहा कि उन्हें फिल्में देखना पसंद है। वह यह कोशिश करती हैं कि हफ्ते में दो-तीन फिल्म देख लें। इससे ज्यादा इसलिए नहीं देखती हैं, ताकि वह इसकी आदी न हो जाएं।

टीम के साथ जुड़े रहने के लिए ऑनलाइन लूडो का सहारा

23 साल की मंधाना ने बताया कि उन्हें सोना काफी पसंद है और वह यह सुनिश्चित करती हैं कि खुश रहने के लिए दिन में कम से कम 10 घंटे सोती रहें। इसके अलावा वह अपना समय ऑनलाइन लूडो खेल कर बिता रही हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन लूडो के जरिये वह अपनी टीम के अन्य साथियों से जुड़ी हुई हैं। बता दें कि सोमवार को बीसीसीआई ने एक वीडियो ट्वीट किया था। इसमें मंधाना ने यह सारी जानकारियां दी।

