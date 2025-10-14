ICC Rankings: भारत की स्मृति मंधाना नंबर-1 बल्लेबाज, एलिसा हीली ने भी लगाई लंबी छलांग

स्मृति मंधाना, भारतीय महिला क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)
ICC Women's ODI Rankings: आईसीसी की ओर से जारी ताजा महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत की स्मृति मंधाना शीर्ष पर बनी हुई हैं। मंधाना ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में विशाखापत्तनम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 80 रन की शानदार पारी खेली थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप में 12 अक्टूबर को लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत के खिलाफ शानदार 142 रन की पारी खेली थी। इसकी वजह से आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में 9 स्थान की जबरदस्त छलांग लगाते हुए चौथे पायदान पर काबिज हो गई हैं।
साउथ अफ्रीका की लौरा वोल्वार्ड्ट और न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन ने भी बल्लेबाजी रैंकिंग में सुधार किया है। लौरा वोल्वार्ड्ट 3 स्थान के सुधार के साथ बल्लेबाजी रैंकिंग में अब तीसरे नंबर पर जबकि सोफी डिवाइन 2 स्थान की उछाल के साथ छठे पायदान पर काबिज हो गई हैं। पाकिस्तान की सिदरा अमीन भी एक स्थान चढ़कर 9वें नंबर पर पहुंच गई हैं।
आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की एलिसे पेरी और एशले गार्डनर फिसलकर क्रमशः 7वें और 8वें पायदान पर पहुंच गई हैं। साउथ अफ्रीका की ताजमिन ब्रिट्स 6 स्थान लुढ़क 10वें नंबर पहुंच गई हैं। दक्षिण अफ्रीका की उभरती खिलाड़ी नादिन डी क्लार्क 26 स्थानों की आकर्षक छलांग लगाकर 32वें स्थान पर पहुंच गई हैं।
आईसीसी महिला वनडे बॉलिंग रैंकिंग में इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन नंबर-1 स्थान पर कायम हैं, जबकि दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर हैं। ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज एनाबेल सदरलैंड छह पायदान ऊपर चढ़कर करियर की सर्वश्रेष्ठ 8वीं रैंकिंग पर पहुंच गईं, जबकि दक्षिण अफ्रीका की बाएं हाथ की स्पिनर नॉनकुलुलेको म्लाबा तीन पायदान ऊपर चढ़कर शीर्ष 10 में पहुंच गईं हैं। क्लो ट्रायॉन महिला वनडे गेंदबाजों की सूची में 18 स्थान की बढ़त के साथ 30वें स्थान पर पहुंच गई हैं।
ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर ने भी अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखते हुए ऑल-राउंडर रैंकिंग में अपना दबदबा कायम रखा है, हालांकि दक्षिण अफ्रीका की क्लो ट्रायॉन ने तीन स्थान ऊपर चढ़ने के बाद पहली बार शीर्ष 10 में प्रवेश किया। ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड और इंग्लैंड की नैट साइवर ब्रंट एक स्थान के सुधार के साथ क्रमशः 5वें और 7वें पायदान पर है। न्यूजीलैंड की अमेलिया केर एक पायदान लुढ़क छठे नंबर पहुंच गई हैं।
