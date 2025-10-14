ICC Rankings: भारत की स्मृति मंधाना नंबर-1 बल्लेबाज, एलिसा हीली ने भी लगाई लंबी छलांग

ICC Women's ODI Rankings: आईसीसी की ओर से जारी ताजा महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत की स्मृति मंधाना शीर्ष पर बनी हुई हैं। मंधाना ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में विशाखापत्तनम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 80 रन की शानदार पारी खेली थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप में 12 अक्टूबर को लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत के खिलाफ शानदार 142 रन की पारी खेली थी। इसकी वजह से आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में 9 स्थान की जबरदस्त छलांग लगाते हुए चौथे पायदान पर काबिज हो गई हैं।