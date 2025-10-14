Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ICC Rankings: भारत की स्मृति मंधाना नंबर-1 बल्लेबाज, एलिसा हीली ने भी लगाई लंबी छलांग

ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में 9 स्थान की जबरदस्त छलांग लगाते हुए चौथे पायदान पर काबिज हो गई हैं।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 14, 2025

Smriti Mandhana

स्मृति मंधाना, भारतीय महिला क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)

ICC Women's ODI Rankings: आईसीसी की ओर से जारी ताजा महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत की स्मृति मंधाना शीर्ष पर बनी हुई हैं। मंधाना ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में विशाखापत्तनम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 80 रन की शानदार पारी खेली थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप में 12 अक्टूबर को लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत के खिलाफ शानदार 142 रन की पारी खेली थी। इसकी वजह से आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में 9 स्थान की जबरदस्त छलांग लगाते हुए चौथे पायदान पर काबिज हो गई हैं।

साउथ अफ्रीका की लौरा वोल्वार्ड्ट और न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन ने भी बल्लेबाजी रैंकिंग में सुधार किया है। लौरा वोल्वार्ड्ट 3 स्थान के सुधार के साथ बल्लेबाजी रैंकिंग में अब तीसरे नंबर पर जबकि सोफी डिवाइन 2 स्थान की उछाल के साथ छठे पायदान पर काबिज हो गई हैं। पाकिस्तान की सिदरा अमीन भी एक स्थान चढ़कर 9वें नंबर पर पहुंच गई हैं।

आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की एलिसे पेरी और एशले गार्डनर फिसलकर क्रमशः 7वें और 8वें पायदान पर पहुंच गई हैं। साउथ अफ्रीका की ताजमिन ब्रिट्स 6 स्थान लुढ़क 10वें नंबर पहुंच गई हैं। दक्षिण अफ्रीका की उभरती खिलाड़ी नादिन डी क्लार्क 26 स्थानों की आकर्षक छलांग लगाकर 32वें स्थान पर पहुंच गई हैं।

आईसीसी महिला वनडे बॉलिंग रैंकिंग

आईसीसी महिला वनडे बॉलिंग रैंकिंग में इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन नंबर-1 स्थान पर कायम हैं, जबकि दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर हैं। ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज एनाबेल सदरलैंड छह पायदान ऊपर चढ़कर करियर की सर्वश्रेष्ठ 8वीं रैंकिंग पर पहुंच गईं, जबकि दक्षिण अफ्रीका की बाएं हाथ की स्पिनर नॉनकुलुलेको म्लाबा तीन पायदान ऊपर चढ़कर शीर्ष 10 में पहुंच गईं हैं। क्लो ट्रायॉन महिला वनडे गेंदबाजों की सूची में 18 स्थान की बढ़त के साथ 30वें स्थान पर पहुंच गई हैं।

आईसीसी महिला वनडे ऑलराउंडर रैकिंग

ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर ने भी अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखते हुए ऑल-राउंडर रैंकिंग में अपना दबदबा कायम रखा है, हालांकि दक्षिण अफ्रीका की क्लो ट्रायॉन ने तीन स्थान ऊपर चढ़ने के बाद पहली बार शीर्ष 10 में प्रवेश किया। ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड और इंग्लैंड की नैट साइवर ब्रंट एक स्थान के सुधार के साथ क्रमशः 5वें और 7वें पायदान पर है। न्यूजीलैंड की अमेलिया केर एक पायदान लुढ़क छठे नंबर पहुंच गई हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

14 Oct 2025 09:34 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ICC Rankings: भारत की स्मृति मंधाना नंबर-1 बल्लेबाज, एलिसा हीली ने भी लगाई लंबी छलांग

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

मोहम्मद शमी के करियर के साथ खिलवाड़! चहेतों को खूब मिल रहे हैं मौके

Asia Cup 2025 India Squad
क्रिकेट

मोहम्मद शमी का दर्द आया बाहर, लगातार नजरअंदाज होने पर सेलेक्टर्स को दिखाया आईना, कहा- लय में हूं और…

MOhammad Shami
क्रिकेट

गौतम गंभीर का आया नया फरमान, इन खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी खेलने का दिया ऑर्डर

Gautam Gambhir
क्रिकेट

SL-W vs NZ-W: निलाक्षिका सिल्वा ने वनडे वर्ल्ड कप में लगाई सबसे तेज फिफ्टी, श्रीलंका को पहली जीत की तलाश

Nilakshika Silva
क्रिकेट

PAK vs SA, 1st Test: तीसरे दिन स्पिनरों का दबदबा, दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए अभी भी 226 रन की दरकार

PAK vs SA
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.