Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर सोनी स्पोर्ट्स के प्रोमो पर बवाल, इस वजह से जमकर ट्रोल हो रहे सहवाग

सोनी स्पोर्ट्स के इस प्रोमो में भारत-पाकिस्तान मैच के रोमांच को दर्शाने की कोशिश की गई है। विज्ञापन में एक भारतीय मुस्लिम परिवार को दिखाया गया है, जो टीवी पर भारत-पाकिस्तान मैच देख रहा है। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि गेंद शाहीन शाह अफरीदी के हाथ में है। माहौल तनावपूर्ण है, धड़कनें तेज हैं और परिवार का मुखिया भारत की जीत के लिए दुआ मांग रहा है। जैसे ही भारत जीतता है, परिवार जश्न में डूब जाता है। इसके बाद वीरेंद्र सहवाग 'रग-रग में भारत' के संदेश के साथ एशिया कप को प्रमोट करते नजर आते हैं। हालांकि, यह प्रोमो सामान्य समय में शायद उत्साह का प्रतीक बनता, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में इसे गलत संदेश के रूप में देखा जा रहा है।