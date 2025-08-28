Patrika LogoSwitch to English

Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर सोनी स्पोर्ट्स के प्रोमो पर बवाल, इस वजह से जमकर ट्रोल हो रहे सहवाग

सोनी स्पोर्ट्स के इस प्रोमो में भारत-पाकिस्तान मैच के रोमांच को दर्शाने की कोशिश की गई है। यह प्रोमो सामान्य समय में शायद उत्साह का प्रतीक बनता, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में इसे गलत संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

भारत

Siddharth Rai

Aug 28, 2025

IND vs PAK match in Asia cup (Photo Credit- IANS)
एशिया कप 2025 के प्रोमो पर मचा बवाल (Photo Credit- IANS)

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के आधिकारिक ब्रॉडकास्टर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने इस टूर्नामेंट को लेकर एक प्रोमो जारी किया है। जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले हाई-वोल्टेज क्रिकेट मैच को प्रमोट करने के लिए जारी इस विज्ञापन में पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसे 'राष्ट्रीय स्वाभिमान से समझौता' और 'पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों का अपमान' करार देते हुए एशिया कप के बहिष्कार की मांग की है।

सोनी स्पोर्ट्स के इस प्रोमो में भारत-पाकिस्तान मैच के रोमांच को दर्शाने की कोशिश की गई है। विज्ञापन में एक भारतीय मुस्लिम परिवार को दिखाया गया है, जो टीवी पर भारत-पाकिस्तान मैच देख रहा है। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि गेंद शाहीन शाह अफरीदी के हाथ में है। माहौल तनावपूर्ण है, धड़कनें तेज हैं और परिवार का मुखिया भारत की जीत के लिए दुआ मांग रहा है। जैसे ही भारत जीतता है, परिवार जश्न में डूब जाता है। इसके बाद वीरेंद्र सहवाग 'रग-रग में भारत' के संदेश के साथ एशिया कप को प्रमोट करते नजर आते हैं। हालांकि, यह प्रोमो सामान्य समय में शायद उत्साह का प्रतीक बनता, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में इसे गलत संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

क्यों मचा बवाल?

भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है। इसकी शुरुआत जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में हुए आतंकी हमले के बाद हुई है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के पास बैसरन घाटी में हुए इस हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी और 20 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। कई दिनों तक दोनों देशों की सेनाओं के बीच मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरें सामने आई थीं, जिसके बाद सीजफायर हुआ।

इन तनावपूर्ण हालात में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को बढ़ावा देने वाला प्रोमो कई यूजर्स को नागवार गुजरा। सोशल मीडिया पर इसे 'पहलगाम के शहीदों का अपमान' और 'राष्ट्रीय भावनाओं के साथ खिलवाड़' करार दिया जा रहा है। यूजर्स ने बीसीसीआई, सोनी स्पोर्ट्स और प्रोमो में शामिल हस्तियों, खासकर वीरेंद्र सहवाग को 'पैसे का लालची' बताते हुए निशाने पर लिया है।

सहवाग पर क्यों साधा जा रहा निशाना?

वीरेंद्र सहवाग, जो प्रोमो में 'रग-रग में भारत' का नारा देते नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार हो गए हैं। यूजर्स ने उनके पुराने सोशल मीडिया पोस्ट को खंगालते हुए पहलगाम हमले पर उनकी प्रतिक्रिया को याद दिलाया है। कई यूजर्स ने उनके खिलाफ तीखे कमेंट्स किए, जिसमें उन्हें 'राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचाने' का आरोप लगाया गया। कुछ यूजर्स ने लिखा, "पहलगाम हमले पर आंसू बहाने वाले सहवाग अब भारत-पाकिस्तान मैच का प्रचार कर रहे हैं। क्या यह देशभक्ति है?"

