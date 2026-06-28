Women T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होते ही न्यूजीलैंड को तिहरा झटका, सोफी डिवाइन, सूजी बेट्स और ली ताहुहू ने लिया संन्यास

इससे पहले, न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 163 रन लगाए। टीम को कप्तान अमेलिया केर और इसाबेला गेज ने दमदार शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 9.6 ओवर में 70 रन जोड़े। गेज की पारी धीमी रही और वह 27 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हुईं। वहीं, केर ने 34 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 42 रन बनाए। सोफी डिवाइन ने 14 गेंदों में एक चौका और तीन छक्के लगाते हुए 30 रन बनाए।