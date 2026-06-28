Women’s T20 World Cup 2026 में हुआ उलटफेर, डिफेंडिंग चैंपियन बाहर, ग्रुप B से 2 टीमों को मिल गया सेमीफाइनल का टिकट

ग्रुप ए की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया फिलहाल पहले स्थान पर है, जबकि भारत दूसरे, साउथ अफ्रीका तीसरे और बांग्लादेश चौथे स्थान पर मौजूद है। पाकिस्तान पांचवें और नीदरलैंड्स छठे स्थान पर है। नीदरलैंड्स को अगले टूर्नामेंट के लिए क्वालीफायर खेलना होगा। टूर्नामेंट की शीर्ष 8 टीमों को वूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2028 में सीधे प्रवेश मिलेगा। इनमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और पाकिस्तान शामिल हैं। पाकिस्तान को मेजबान होने के नाते सीधी एंट्री मिलेगी।