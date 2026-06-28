Women’s T20 World Cup: आयरलैंड से हार के बावजूद सिर्फ 6 अंक लेकर सेमीफाइनल में पहुंची वेस्टइंडीज, जानें भारतीय टीम का हाल

श्रीलंका की टीम ने भी 5 में से 3 मुकाबले जीते, लेकिन उनका नेट रनरेट वेस्टइंडीज से भी खराब था, जिसकी वजह से वह तीसरे स्थान पर रही। उसने भी 6 अंक हासिल किए, लेकिन नेट रनरेट की वजह से वह सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई। वहीं डिफेंडिंग चैंपियन न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 2 ही मुकाबले जीत पाई और टूर्नामेंट से बाहर हो गई। स्कॉटलैंड और आयरलैंड ने एक-एक मैच जीता।