Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA: कोच के ‘आपत्तिजनक’ कमेन्ट पर नाराज़ हुआ ये दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज, कहा – कुछ बातें ऐसी होती…

डेल स्टेन ने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही कॉनराड का लहजा वैसा नहीं था, जिसे इतिहास में इस शब्द के साथ जोड़ा गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 26, 2025

India vs South Africa 1st Test Day 3 Highlights

जसप्रीत बुमराह की गेंद लगने के बाद दर्द से कराहते रयान रिकेल्‍टन। (फोटो सोर्स: BCCI)

India vs South Africa 2nd Test: दक्षिण अफ्रीका के मुख्य कोच शुक्री कॉनराड ने भारत के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट के चौथे दिन की समाप्ति के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा, उसने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। कॉनराड ने कहा, “हमारा इरादा यही था कि भारत को ज्यादा से ज्यादा समय मैदान पर बिताना पड़े। हम चाहते थे कि वे ग्रोवेल करें (घुटनों के बल गिड़गिड़ाएं) और हम मैच को उनकी पहुंच से पूरी तरह बाहर ले जाएं।”

अंग्रेजी का ‘grovel’ शब्द जैसे ही बाहर आया, विवाद शुरू हो गया। यह शब्द क्रिकेट के इतिहास में नस्लवादी संदर्भों से गहरे जुड़ा हुआ है। भारत के पूर्व दिग्गज अनिल कुंबले से लेकर चेतेश्वर पुजारा और दक्षिण अफ्रीका के ही महान तेज गेंदबाज डेल स्टेन तक ने कॉनराड के बयान को अनुचित और निराशाजनक बताया है।

डेल स्टेन ने साफ शब्दों में जताई असहमति

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने कोच के बयान से पूरी तरह किनारा कर लिया। उन्होंने कहा, "मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। मुझे वह अच्छा नहीं लगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कही ही नहीं जातीं। दक्षिण अफ्रीका पहले से ही मजबूत स्थिति में था; चुप रहना ही काफी था। शायद कॉनराड का लहजा टोनी ग्रेग जितना जहरीला नहीं था, लेकिन शब्द तो वही है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए। सॉरी शुक्री, लेकिन यह निराशाजनक है।"

अनिल कुंबले और पुजारा ने याद दिलाया इतिहास

अनिल कुंबले ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब आप विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की विजेता टीम के कोच हों और मैच में पूरी तरह हावी हों, तो विनम्रता दिखानी चाहिए। खेल ने आपका पक्ष ले लिया है; शब्दों से विवाद पैदा करने की जरूरत नहीं। उन्होंने 1976 के उस काले अध्याय की याद दिलाई जब इंग्लैंड के कप्तान टोनी ग्रेग ने वेस्टइंडीज के खिलाफ यही शब्द इस्तेमाल किया था और फिर उनकी टीम 0-3 से बुरी तरह हार गई थी।

कुंबले ने आगे कहा, “जब आप शीर्ष पर होते हैं, आपके हर शब्द का वजन बढ़ जाता है। ऐसे में विनम्र रहना सबसे जरूरी होता है। कोच या सपोर्ट स्टाफ से ऐसी टिप्पणी की उम्मीद नहीं की जाती। लगता है कॉनराड खुद हेडलाइन में आना चाहते थे।” चेतेश्वर पुजारा ने भी इसे नस्लवादी इतिहास को फिर से जीवित करने वाला बयान बताया और कड़ी आलोचना की। क्लाइव लॉयड ने बाद में कहा था, “यह शब्द किसी भी अश्वेत व्यक्ति का खून खौला देता है।” नतीजा यह हुआ कि वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को सीरीज में 3-0 से रौंद डाला। आखिरी टेस्ट में तो टोनी ग्रेग को मजाक में घुटनों पर बैठकर दर्शकों से माफी मांगनी पड़ी थी।

ये भी पढ़ें

इन हालात से मैच ड्रा करा चुकी हैं टीम इंडिया, अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में चौथी पारी में खेले थे 100 से ज्यादा ओवर
क्रिकेट
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa Test Series 2025

Updated on:

26 Nov 2025 12:40 pm

Published on:

26 Nov 2025 12:03 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA: कोच के ‘आपत्तिजनक’ कमेन्ट पर नाराज़ हुआ ये दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज, कहा – कुछ बातें ऐसी होती…

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SA 2nd Test: दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 408 रन से हरा, जीता गुवाहाटी टेस्ट, 2-0 से सूपड़ा साफ करते हुए 25 साल बाद जीती सीरीज

IND vs SA Test
क्रिकेट

एडेन मार्करम ने गुवाहाटी टेस्ट में रचा इतिहास, अजिंक्य रहाणे को पछाड़ते हुए बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Aiden Markram
क्रिकेट

सीरीज से पहले कहा होता तो… साउथ अफ्रीकी कोच के भारत को गिड़गिड़ाने पर मजबूर करने वाले बयान पर भड़के कुंबले और पुजारा

South Africa Coach 'Grovel' Remark Sparks Row
क्रिकेट

IND vs SA 2nd Test Tea: ऐतिहासिक जीत की ओर दक्षिण अफ्रीका, चाय तक भारत 90/5, हार्मर ने झटके चार विकेट

क्रिकेट

गौतम गंभीर जो चाहें कह सकते हैं… साउथ अफ्रीका के खिलाफ फेल होने पर हेड कोच को पूर्व चीफ सेलेक्टर्स ने जमकर लताड़ा

Srikkanth criticized Gautam Gambhir
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.