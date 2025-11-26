सीरीज से पहले कहा होता तो… साउथ अफ्रीकी कोच के भारत को गिड़गिड़ाने पर मजबूर करने वाले बयान पर भड़के कुंबले और पुजारा

वहीं, चेतेश्‍वर पुजारा ने आखिरी दिन के खेल से पहले कहा कि यह सीरीज से पहले आया होता तो कमेंट भारत का हौसला तोड़ने के बजाय उसे हिम्मत दे सकता है। साउथ अफ्रीका ने शायद सीरीज जीत ली है, लेकिन जब आप टॉप पर होते हैं तो आपके शब्दों का चुनाव मायने रखता है। ऐसे समय में विनम्रता सबसे जरूरी है। मुझे कोच या सपोर्ट स्टाफ से इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। जब आप जीत रहे हों तो सबसे पहली बात यह है कि विनम्र रहें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ न कहें।