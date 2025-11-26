सीरीज से पहले कहा होता तो… साउथ अफ्रीकी कोच के भारत को गिड़गिड़ाने पर मजबूर करने वाले बयान पर भड़के कुंबले और पुजारा

साउथ अफ्रीका के हेड कोच शुकरी कॉनराड। (फोटो सोर्स: एक्स@/RevSportzGlobal)
South Africa Coach 'Grovel' Remark Sparks Row: साउथ अफ्रीका के हेड कोच शुक्री कॉनराड ने गुवाहाटी टेस्ट के दौरान अपनी टीम की चौथे दिन की स्ट्रेटेजी बताते हुए 'गिड़गिड़ाना' (Grovel) शब्द का इस्तेमाल करके क्रिकेट में तीखी बहस छेड़ दी है। यह कमेंट साउथ अफ्रीका के भारत को चौथी पारी में 500 से ज्यादा का टारगेट देने के बाद दिया गया है। इस पर भारत के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले और सीनियर बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दोनों दिग्गज ने कहा कि वे शब्दों के चुनाव से हैरान हैं।
शुकरी कॉनराड ने गुवाहाटी टेस्ट के चौथे दिन स्टंप्स के समय साउथ अफ्रीका की मजबूत स्थिति का एनालिसिस करते हुए कहा कि वह चाहते थे कि भारत को फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से मुश्किल में डाल दिया जाए। हम चाहते थे कि भारत मैदान पर अधिक से अधिक समय अपने पैरों पर खड़ा रहे। हम चाहते थे कि वे सच में गिड़गिड़ाएं, हम उन्हें पूरी तरह से गेम से बाहर कर दें और फिर उनसे कहें, ठीक है, आओ और आज शाम आखिरी दिन और एक घंटे तक टिके रहो।
गिड़गिड़ाना (ग्रोवेल) शब्द ने एक बार फिर विवाद को जन्म दे दिया, क्योंकि इसका ऐतिहासिक संदर्भ बहुत ज़्यादा था। ग्रोवेल शब्द का इस्तेमाल 1976 में इंग्लैंड के कप्तान टोनी ग्रेग (साउथ अफ्रीका में जन्में) ने वेस्टइंडीज के लिए किया था। उस दौरान इंग्लिश टीम की बहुत किरकिरी हुई, क्योंकि उस सीरीज में इंग्लैंड की टीम को 3-0 से हार का मुंह देखना पड़ा था। हालांकि उसके बाद ग्रेग ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली थी।
भारत के सबसे सम्मानित व्यक्तित्वों में से एक अनिल कुंबले ने कहा कि साउथ अफ्रीका जैसी स्थिति में एक टीम को संयम दिखाना चाहिए था। कुंबले ने कहा कि इससे इतिहास जुड़ा है। पचास साल पहले इंग्लैंड के एक कप्तान ने वेस्टइंडीज की महान टीम के खिलाफ यही बात कही थी, और हम सब जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ था।
वहीं, चेतेश्वर पुजारा ने आखिरी दिन के खेल से पहले कहा कि यह सीरीज से पहले आया होता तो कमेंट भारत का हौसला तोड़ने के बजाय उसे हिम्मत दे सकता है। साउथ अफ्रीका ने शायद सीरीज जीत ली है, लेकिन जब आप टॉप पर होते हैं तो आपके शब्दों का चुनाव मायने रखता है। ऐसे समय में विनम्रता सबसे जरूरी है। मुझे कोच या सपोर्ट स्टाफ से इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। जब आप जीत रहे हों तो सबसे पहली बात यह है कि विनम्र रहें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ न कहें।
