इस स्टार खिलाड़ी को नजरअंदाज करने पर सौरव गांगुली टीम इंडिया के सेलेक्टर्स पर भड़के

Sourav Ganguly on Mohammed Shami: साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज के लिए हाल ही में भारतीय सेलेक्‍टर्स टीम का ऐलान किया है। इस सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर से कोलकाता में खेला जाना है। इससे पहले पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने कहा कि मोहम्मद शमी को सभी फॉर्मेट में राष्ट्रीय टीम में वापसी करनी चाहिए। गांगुली ने कहा कि शमी फिट हैं और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि चयनकर्ता इस तेज गेंदबाज से आगे की सोच रहे हैं, जिन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला के लिए नहीं चुना गया है। शमी ने आखिरी बार मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए खेला था।