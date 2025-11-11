इस स्टार खिलाड़ी को नजरअंदाज करने पर सौरव गांगुली टीम इंडिया के सेलेक्टर्स पर भड़के

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली। (फोटो सोर्स: IANS)
Sourav Ganguly on Mohammed Shami: साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए हाल ही में भारतीय सेलेक्टर्स टीम का ऐलान किया है। इस सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर से कोलकाता में खेला जाना है। इससे पहले पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने कहा कि मोहम्मद शमी को सभी फॉर्मेट में राष्ट्रीय टीम में वापसी करनी चाहिए। गांगुली ने कहा कि शमी फिट हैं और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि चयनकर्ता इस तेज गेंदबाज से आगे की सोच रहे हैं, जिन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला के लिए नहीं चुना गया है। शमी ने आखिरी बार मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए खेला था।
सौरव गांगुली ने कहा कि मोहम्मद शमी असाधारण रूप से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। वह फिट हैं और हमने तीन रणजी ट्रॉफी मैचों में देखा है, जहां उन्होंने अपने दम पर बंगाल को जीत दिलाई है। बता दें कि शमी ने इस सीजन के पहले दो रणजी ट्रॉफी मैचों में बंगाल के लिए 15 विकेट लिए।
उन्होंने तीन मैचों में 91 ओवर फेंके। हालांकि त्रिपुरा के खिलाफ मैच में एक भी विकेट नहीं ले पाए। उन्होंने 2023 वनडे विश्व कप के बाद टखने की सर्जरी करवाई थी। विश्व कप में उन्होंने 10.70 की औसत से 24 विकेट लिए और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे।
मीडिया रिपोर्ट में गांगुली ने कहा कि मुझे यकीन है कि चयनकर्ता नजर रख रहे हैं और मोहम्मद शमी से चयनकर्ताओं की बातचीत चल रही है। लेकिन, अगर आप मुझसे पूछें तो फिटनेस और कौशल के मामले में, यह वही मोहम्मद शमी है, जिसे हम जानते हैं। इसलिए, मुझे वास्तव में कोई कारण नहीं दिखता कि वह भारत के लिए टेस्ट मैच, वनडे क्रिकेट और टी20 क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकते?
दरअसल, प्रसिद्ध कृष्णा और आकाश दीप अब टेस्ट में तेज गेंदबाजी आक्रमण के प्रमुख सदस्य हैं। 2027 वनडे विश्व कप अभी दो साल दूर है, ऐसे में शमी का चोट का इतिहास चयनकर्ताओं के लिए एक कारक हो सकता है।
35 वर्षीय शमी को शुक्रवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाले दो घरेलू टेस्ट मैचों के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम में नहीं चुना गया है। इससे पहले शमी ने भारत के हालिया टेस्ट मैचों का हिस्सा नहीं बन पाने पर निराशा जताई थी।
