भारतीय बल्लेबाज को आउट करने बाद म्लाबा को ऐसी शर्मनाक हरकत करना पड़ा भारी, आईसीसी ने सुनाई सजा

Mlaba Punished for Code of Conduct Breach: साउथ अफ्रीका की स्पिनर नॉनकुलुलेको म्लाबा को गुरुवार को विशाखापट्टनम में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में भारत के खिलाफ मैच में शर्मनाक हरकत करना भारी पड़ गया है। भारतीय बल्लेबाज को आउट करने के बाद उन्हें आचार संहिता के उल्लंघन के लिए दोषी पाए जाने पर आईसीसी आधिकारिक रूप से फटकार लगाते हुए सजा सुनाई है। इस विश्व कप में शानदार फॉर्म में चल रही म्लाबा ने दक्षिण अफ्रीका की जीत में अहम भूमिका निभाई और 46 रन देकर 2 विकेट लिए, जिससे उनके तीन मैचों में विकेटों की संख्या छह हो गई।