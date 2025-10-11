Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

भारतीय बल्लेबाज को आउट करने बाद म्लाबा को ऐसी शर्मनाक हरकत करना पड़ा भारी, आईसीसी ने सुनाई सजा

Mlaba Punished for Code of Conduct Breach: महिला वर्ल्‍ड कप 2025 में भारत बनाम साउथ अफ्रीका मैच के दौरान अफ्रीकी गेंदबाज नॉनकुलुलेको म्लाबा को आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। म्‍लाबा ने भारतीय बल्‍लेबाज को आउट करने के बाद एक शर्मनाक हरकत की थी, जिसके लिए उन्‍हें आईसीसी ने सजा दी है।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 11, 2025

Mlaba Punished for Code of Conduct Breach

साउथ अफ्रीकी गेंदबाज नॉनकुलुलेको म्लाबा। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ICC)

Mlaba Punished for Code of Conduct Breach: साउथ अफ्रीका की स्पिनर नॉनकुलुलेको म्लाबा को गुरुवार को विशाखापट्टनम में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में भारत के खिलाफ मैच में शर्मनाक हरकत करना भारी पड़ गया है। भारतीय बल्लेबाज को आउट करने के बाद उन्हें आचार संहिता के उल्लंघन के लिए दोषी पाए जाने पर आईसीसी आधिकारिक रूप से फटकार लगाते हुए सजा सुनाई है। इस विश्व कप में शानदार फॉर्म में चल रही म्लाबा ने दक्षिण अफ्रीका की जीत में अहम भूमिका निभाई और 46 रन देकर 2 विकेट लिए, जिससे उनके तीन मैचों में विकेटों की संख्या छह हो गई।

दरअसल, 24 वर्षीय बाएं हाथ की स्पिनर को खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी कर्मियों के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन करते पाया गया, जो किसी अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान बल्लेबाज के आउट होने पर अपमानजनक भाषा, व्यवहार या हाव भाव का प्रयोग करने या आक्रामक प्रतिक्रिया को भड़काने से संबंधित है।

भारतीय पारी के 17वें ओवर की घटना

यह घटना भारतीय पारी के 17वें ओवर में हुई जब म्लाबा ने बल्लेबाज हरलीन देओल को आउट किया। विकेट लेने के बाद जब भारतीय बल्लेबाज मैदान से बाहर जा रही थीं, तो म्लाबा उन्हें अलविदा कहते हुए इशारा किया। उनके इस कृत्य को आईसीसी ने खेल भावना के विरुद्ध माना है।

म्लाबा ने स्वीकार किया अपराध  

आईसीसी ने बयान जारी करते हुए पुष्टि की कि म्लाबा ने अपराध स्वीकार कर लिया है और मैच रेफरी के प्रस्तावित दंड को स्वीकार कर लिया है। इसलिए औपचारिक सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं थी। म्‍लाबा को आधिकारिक रूप से फटकार लगाई गई है और उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ दिया गया। यह 24 महीने की अवधि में म्लाबा का पहला अपराध है।

लेवल 1 का उल्लंघन

आईसीसी के अनुसार, लेवल 1 के उल्लंघन जैसे कि इसके लिए न्यूनतम सजा आधिकारिक फटकार, अधिकतम मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना और घटना की गंभीरता के आधार पर एक या दो डिमेरिट अंक हो सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Women's World Cup 2025

Updated on:

11 Oct 2025 11:03 am

Published on:

11 Oct 2025 11:02 am

Hindi News / Sports / Cricket News / भारतीय बल्लेबाज को आउट करने बाद म्लाबा को ऐसी शर्मनाक हरकत करना पड़ा भारी, आईसीसी ने सुनाई सजा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

Birthday Special: भारत के ‘डॉन ब्रैडमैन’, जिन्हें अपनी टीम में बतौर ओपनर शामिल करना चाहता था इंग्लैंड

क्रिकेट

शुभमन गिल ने रचा इतिहास, ऋषभ पंत का रिकॉर्ड ध्वस्त कर बने नंबर-1 भारतीय बल्लेबाज

Shubman Gill becomes leading run scorer for India in WTC
क्रिकेट

Women’s World Cup 2025: इन पांच महिला बल्लेबाजों ने जड़े हैं वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के, लिस्ट में एक भारतीय शामिल

indian women cricketer
क्रिकेट

PAK vs SA Test Live Streaming: पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच कितने बजे शुरू होगा पहला टेस्ट? भारत ऐसे देख पाएंगे LIVE मुकाबला

क्रिकेट

आज खाता खोलने के इरादे से उतरेगा श्रीलंका तो जीत की हैट्रिक के साथ पॉइंट्स टेबल में बड़े उलटफेर को बेताब इंग्लैंड

ENG W vs SL W Match Preview
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.