भारतीय बल्लेबाज को आउट करने बाद म्लाबा को ऐसी शर्मनाक हरकत करना पड़ा भारी, आईसीसी ने सुनाई सजा

साउथ अफ्रीकी गेंदबाज नॉनकुलुलेको म्लाबा। (फोटो सोर्स: एक्स@/ICC)
Mlaba Punished for Code of Conduct Breach: साउथ अफ्रीका की स्पिनर नॉनकुलुलेको म्लाबा को गुरुवार को विशाखापट्टनम में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में भारत के खिलाफ मैच में शर्मनाक हरकत करना भारी पड़ गया है। भारतीय बल्लेबाज को आउट करने के बाद उन्हें आचार संहिता के उल्लंघन के लिए दोषी पाए जाने पर आईसीसी आधिकारिक रूप से फटकार लगाते हुए सजा सुनाई है। इस विश्व कप में शानदार फॉर्म में चल रही म्लाबा ने दक्षिण अफ्रीका की जीत में अहम भूमिका निभाई और 46 रन देकर 2 विकेट लिए, जिससे उनके तीन मैचों में विकेटों की संख्या छह हो गई।
दरअसल, 24 वर्षीय बाएं हाथ की स्पिनर को खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी कर्मियों के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन करते पाया गया, जो किसी अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान बल्लेबाज के आउट होने पर अपमानजनक भाषा, व्यवहार या हाव भाव का प्रयोग करने या आक्रामक प्रतिक्रिया को भड़काने से संबंधित है।
यह घटना भारतीय पारी के 17वें ओवर में हुई जब म्लाबा ने बल्लेबाज हरलीन देओल को आउट किया। विकेट लेने के बाद जब भारतीय बल्लेबाज मैदान से बाहर जा रही थीं, तो म्लाबा उन्हें अलविदा कहते हुए इशारा किया। उनके इस कृत्य को आईसीसी ने खेल भावना के विरुद्ध माना है।
आईसीसी ने बयान जारी करते हुए पुष्टि की कि म्लाबा ने अपराध स्वीकार कर लिया है और मैच रेफरी के प्रस्तावित दंड को स्वीकार कर लिया है। इसलिए औपचारिक सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं थी। म्लाबा को आधिकारिक रूप से फटकार लगाई गई है और उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ दिया गया। यह 24 महीने की अवधि में म्लाबा का पहला अपराध है।
आईसीसी के अनुसार, लेवल 1 के उल्लंघन जैसे कि इसके लिए न्यूनतम सजा आधिकारिक फटकार, अधिकतम मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना और घटना की गंभीरता के आधार पर एक या दो डिमेरिट अंक हो सकते हैं।
