दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा पाकिस्तान, जानें कब, कहां और कैसे देख सकते हैं यह करो या मरो मुक़ाबला

SA vs PAK Live Streaming: दक्षिण अफ्रीका बनाम पाकिस्तान सुपर 12 मुक़ाबले का लाइव टेलिकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग-अलग चैनलों पर अलग-अलग भाषाओं में उठा सकते हैं, जबकि इस मैच का प्रसारण फ्री में आप डीडी स्पोर्ट्स पर भी देख पाएंगे।

South Africa vs Pakistan When and where to watch: टी20 वर्ल्ड कप 2022 का 36वां मुक़ाबला दक्षिण अफ्रीका बनाम पाकिस्तान के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खेला जाएगा। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दक्षिण अफ्रीका को सुपर-12 का यह मैच जीतना होगा। हालांकि अगर वे यह मैच हार भी जाते हैं तो उनके पास एक और मौका है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए यह मुक़ाबला करो या मरो जैसा है। पाकिस्तान को अपने दोनों मुक़ाबले हर हाल में जीतने हैं। तो आइए जानते हैं आप इस मैच को कब कहां और कैसे फ्री में देख सकते हैं।