ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के बावजूद साउथ अफ्रीकी कोच निराश, इंग्लैंड के खिलाफ तैयार किया ये प्लान

ऐश्वेल प्रिंस ने गुरुवार को कहा, "वनडे सीरीज में किसी भी साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज का शतक न बना पाना निराशाजनक है, लेकिन लेकिन सच कहूं तो, हमारा फोकस प्रभाव डालने पर ज्यादा है। हम नहीं चाहते कि किसी खिलाड़ी के दिमाग में सिर्फ शतक बनाने का ही ख्याल रहे और वह खुद को उसी ओर ले जाए। हम खासकर उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, जो अपनी पारी के उस दौर में हों, कि अगर उन्हें लगता है तो वह आक्रामक खेल दिखाएं। कभी-कभी वह शतक तक पहुंच जाएंगे और अगर ऐसा नहीं कर पाए, अगर वह जल्दी आउट हो गए, तो यह खेल का ही हिस्सा है।"