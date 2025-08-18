DPL 2025: बेनीवाल-खंडेलवाल ने पुरानी दिल्ली पर बरपाया कहर, सुपरस्टार्स 46 रन से जीते

South Delhi Superstars vs Old Delhi 6 Highlights: साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने रविवार को दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के 25वें मैच में पुरानी दिल्ली 6 के खिलाफ 46 रन से जीत दर्ज की। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 186 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में पुरानी दिल्‍ली की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में सिर्फ 138 रन पर सिमट गई। इस जीत सुमित बेनीवाल और अभिषेक खंडेलवाल ने महत्‍वपूर्ण भूमिका अदा की। इन दोनों ने ही पुरानी दिल्‍ली के 9 विकेट चटकाए और अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई।