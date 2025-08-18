Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

DPL 2025: बेनीवाल-खंडेलवाल ने पुरानी दिल्ली पर बरपाया कहर, सुपरस्टार्स 46 रन से जीते

South Delhi Superstars vs Old Delhi 6: DPL 2025 में रविवार को साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने पुरानी दिल्‍ली 6 के खिलाफ 46 रन से जीत दर्ज की है। सुपरस्‍टार्स की ओर से सुमित बेनीवाल पांच विकेट और अभिषेक खंडेलवाल ने चार विकेट चटकाए।

भारत

lokesh verma

Aug 18, 2025

South Delhi Superstars vs Old Delhi 6

South Delhi Superstars vs Old Delhi 6 Highlights: साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने रविवार को दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के 25वें मैच में पुरानी दिल्ली 6 के खिलाफ 46 रन से जीत दर्ज की। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 186 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में पुरानी दिल्‍ली की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में सिर्फ 138 रन पर सिमट गई। इस जीत सुमित बेनीवाल और अभिषेक खंडेलवाल ने महत्‍वपूर्ण भूमिका अदा की। इन दोनों ने ही पुरानी दिल्‍ली के 9 विकेट चटकाए और अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई।

अनमोल ने जड़ा अर्धशतक

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की टीम को सलामी बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत दिलाई। अंकुर कौशिक ने अनमोल शर्मा के साथ 6.4 ओवरों में 70 रन की साझेदारी की। अंकुर 17 गेंदों में 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद अनमोल शर्मा ने मोर्चा संभालते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। अनमोल ने 37 गेंदों का सामना करते हुए 58 रन बनाए। 

रजनीश और ललित ने लिए तीन-तीन विकेट 

इस दौरान उनके बल्ले से तीन छक्के और पांच चौके निकले। इनके अलावा कुंवर बिधूड़ी ने टीम के खाते में 22 रन का योगदान दिया, जबकि पांचाल ने 18 गेंदों में 31 रन बनाए। विपक्षी टीम की ओर से रजनीश दादर और ललित यादव ने सर्वाधिक तीन-तीन विकेट झटके, जबकि आयुष सिंह के हाथ दो विकेट लगे। इनके अलावा प्रदीप पाराशर ने एक शिकार किया। 

138 के स्कोर पर सिमटी पुरानी दिल्‍ली 

इसके जवाब में पुरानी दिल्ली 6 की टीम 20वें ओवर की अंतिम गेंद पर 138 के स्कोर पर सिमट गई। टीम शुरुआत से ही लड़खड़ाती नजर आई। सात रन तक पुरानी दिल्ली ने तीन विकेट गंवा दिए थे। यहां से ललित यादव ने 28 गेंदों में 22 रन बनाते हुए टीम को संभालने की कोशिश की। ललित यादव जब आउट हुए, उस समय तक टीम 74 के स्कोर तक सात विकेट गंवा चुकी थी। यहां से एकांश डोभाल ने रजनीश दादर के साथ आठवें विकेट के लिए 51 रन की साझेदारी की।

सुमित बने प्लेयर ऑफ द मैच

एकांश 42 गेंदों में 63 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस जुझारू पारी में तीन छक्के और सात चौके शामिल थे, लेकिन टीम जीत हासिल नहीं कर सकी। विपक्षी टीम की ओर से सुमित बेनीवाल ने 19 रन देकर पांच विकेट चटकाए, जबकि अभिषेक खंडेलवाल ने चार विकेट अपने नाम किए। इनके अलावा अमन भारती ने एक शिकार किया। सुमित को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

18 Aug 2025 06:36 am

Hindi News / Sports / Cricket News / DPL 2025: बेनीवाल-खंडेलवाल ने पुरानी दिल्ली पर बरपाया कहर, सुपरस्टार्स 46 रन से जीते

