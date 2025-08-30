मोदी और क्लार्क शेम ऑन यू … थप्पड़ कांड को 17 साल बाद जिंदा करने पर भड़कीं श्रीसंत की पत्नी, बोलीं- मासूम बच्चों को भी…

वीडियो का फिर से सामने आना श्रीसंत की पत्नी भुवनेश्वरी श्रीसंत को रास नहीं आया, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर मोदी और क्लार्क की निंदा करते हुए पुराने जख्मों को फिर से कुरेदने का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा कि ललित मोदी और माइकल क्लार्क ऑफिशियल आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोग इंसान भी नहीं हैं। सिर्फ अपनी सस्ती लोकप्रियता और व्यूज के लिए 2008 की कोई बात उठा रहे हैं। श्रीसंत और हरभजन दोनों बहुत पहले ही आगे बढ़ चुके हैं, अब वे स्कूल जाने वाले बच्चों के पिता हैं और फिर भी आप उनके पुराने जख्मों को कुदरने की कोशिश कर रहे हैं। बेहद घिनौना, निर्दयी और अमानवीय।