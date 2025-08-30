Patrika LogoSwitch to English

मोदी और क्लार्क शेम ऑन यू … थप्पड़ कांड को 17 साल बाद जिंदा करने पर भड़कीं श्रीसंत की पत्नी, बोलीं- मासूम बच्चों को भी…

Sreesanth's wife on IPL Slapgate Video: श्रीसंत की पत्नी ने 17 साल बाद आईपीएल के थप्‍पड़ कांड का वीडियो को फिर से सामने लाने पर ललित मोदी और क्लार्क की जमकर आलोचना की है। उन्‍होंने कहा कि ललित मोदी और माइकल क्लार्क ऑफिशियल आपको शर्म आनी चाहिए। यह बेहद घिनौना, निर्दयी और अमानवीय है।

भारत

lokesh verma

Aug 30, 2025

Sreesanth's wife on IPL Slapgate Video
आईपीएल 2008 में जब हरभजन सिंह ने श्रीसंत को थप्‍पड़ मारा था। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीन शॉट)

Sreesanth's wife on IPL Slapgate Video: आईपीएल इतिहास के सबसे बदनाम पलों में से एक श्रीसंत और हरभजन‍ सिंह का थप्‍पड़ कांड एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार खिलाड़ियों की वजह से नहीं, बल्कि पूर्व आईपीएल अध्यक्ष ललित मोदी और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क के एक फैसले की वजह से है। अपने बियॉन्ड23 क्रिकेट पॉडकास्ट पर दोनों ने 2008 में मुंबई इंडियंस बनाम किंग्स इलेवन पंजाब मैच के बाद हरभजन सिंह के श्रीसंत को थप्पड़ मारने का एक अनदेखा फुटेज प्रसारित कर दिया, जिसको लेकर मोदी और क्‍लार्क की सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हो रही है।

भज्‍जी कई बार मांग चुके हैं माफी

बता दें कि इस घटना के बाद श्रीसंत मैदान पर ही रो पड़े थे और इसके परिणामस्वरूप हरभजन सिंह को बाकी सीजन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। समय के साथ दोनों खिलाड़ियों में सुलह हो गई। श्रीसंत ने खुद सार्वजनिक रूप से कहा है कि हरभजन ने कई बार माफी मांगी और दोनों अपने निजी जीवन और करियर में आगे बढ़ गए हैं।

पुराने जख्मों को कुदरने की कोशिश

वीडियो का फिर से सामने आना श्रीसंत की पत्नी भुवनेश्वरी श्रीसंत को रास नहीं आया, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर मोदी और क्लार्क की निंदा करते हुए पुराने जख्मों को फिर से कुरेदने का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा कि ललित मोदी और माइकल क्लार्क ऑफिशियल आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोग इंसान भी नहीं हैं। सिर्फ अपनी सस्ती लोकप्रियता और व्यूज के लिए 2008 की कोई बात उठा रहे हैं। श्रीसंत और हरभजन दोनों बहुत पहले ही आगे बढ़ चुके हैं, अब वे स्कूल जाने वाले बच्चों के पिता हैं और फिर भी आप उनके पुराने जख्मों को कुदरने की कोशिश कर रहे हैं। बेहद घिनौना, निर्दयी और अमानवीय।

बताया, परिवार पर क्या असर पड़ा

श्रीसंत की पत्‍नी ने एक और पोस्‍ट कर बताया कि वीडियो के रिलीज होने से उनके परिवार पर क्या असर पड़ता है। @sreesanthnair36 ने हर मुश्किल का सामना करने के बाद गरिमा के साथ अपनी ज़िंदगी फिर से बनाई है। उनकी पत्नी और उनके बच्चों की मां होने के नाते, हमारे परिवार के लिए 17 साल बाद इस सदमे को फिर से देखना बेहद दुखद है। 

परिवारों को उस सदमे को फिर से जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो दशकों पहले दफन हो गया था, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों की नजरों में आ सकें। इससे सिर्फ खिलाड़ियों को ही ठेस नहीं पहुंचती, बल्कि उनके मासूम बच्चों को भी जख्मी देती है, जिन्हें अब बिना किसी गलती के सवालों और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है।

'आप पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए'

उन्होंने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि इतना घटिया और अमानवीय काम करने के लिए आप पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। श्रीसंत एक मजबूत और चरित्रवान इंसान हैं और कोई भी वीडियो उनसे उनकी गरिमा नहीं छीन सकता। अपने फायदे के लिए परिवारों और मासूम बच्चों को चोट पहुंचाने से पहले ईश्वर से डरो।

Latest Cricket News

Published on:

30 Aug 2025 07:42 am

Hindi News / Sports / Cricket News / मोदी और क्लार्क शेम ऑन यू … थप्पड़ कांड को 17 साल बाद जिंदा करने पर भड़कीं श्रीसंत की पत्नी, बोलीं- मासूम बच्चों को भी…

