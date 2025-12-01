SRH ने जिस पेसर को किया रिलीज उसने SMAT में कहर बरपा कर रचा इतिहास, बना नंबर-1 गेंदबाज

भारतीय तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट। (फोटो सोर्स: एक्स@/LoyalSRHfan)
Leading wicket taker in SMAT History: भारतीय तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट का क्रिकेट करियर काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा है। वह घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करके कई बार टीम इंडिया में जगह बनाने में सफल हुए हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वह संघर्ष करते नजर आए। इस तरह उन्होंने अपने करियर का ज्यादातर समय लोगों को गलत साबित करने में बिताया है। IPL 2026 की नीलामी से पहले सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने उन्हें रिलीज कर दिया था। अब कुछ दिन बाद ही बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने भारतीय घरेलू क्रिकेट में अपनी वैल्यू को एक बार फिर साबित किया है। उनादकट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं।
उनादकट ने अहमदाबाद में दिल्ली के खिलाफ सौराष्ट्र के मैच में यह उपलब्धि हासिल की। जब उन्होंने दिल्ली के कप्तान नीतीश राणा को 76 रन पर आउट किया। उस विकेट के साथ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनके 83 मैचों में 121 विकेट हो गए। इस तरह वह सिद्धार्थ कौल के 120 विकेट के रिकॉर्ड से आगे निकल गए। यह उपलब्धि उन्हें होम ग्राउंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर मिली है। जहां वह सौराष्ट्र के सुनहरे घरेलू दौर का केंद्र रहे हैं।
जयदेव उनादकट - 121
सिद्धार्थ कौल - 120
पीयूष चावला - 113
लुकमान मेरीवाला - 108
चामा मिलिंद - 107
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में सिद्धार्थ कौल ने 87 पारियों में 18.25 के औसत से 120 विकेट लिए हैं। वहीं, उनादकट सिर्फ 6.79 की लाजवाब इकॉनमी से 121 विकेट लेकर टॉप पर पहुंच गए हैं। उनके प्रदर्शन से साबित होता है कि वह रेगुलर स्ट्राइक करने के साथ-साथ गेम को कंट्रोल करने में कितने असरदार रहे हैं। टूर्नामेंट के इतिहास के टॉप पांच बॉलर्स में सिर्फ हैदराबाद के चामा मिलिंद ही उनके साथ एक्टिव हैं।
इस तरह के रिकॉर्ड दिखाते हैं कि उनादकट घरेलू क्रिकेट की सबसे मजबूत गेंदबाजों में से एक हैं। कई बार बाहर किए जाने के बाद भी वह फिर से उभरने के तरीके ढूंढते रहते हैं। देश के टॉप घरेलू टी20 विकेट लेने वाले इस गेंदबाज की नजर अब आईपीएल ऑक्शन पर होंगी। जहां इस लेफ्ट आर्म पेसर को अच्छी कीमत मिल सकती है।
