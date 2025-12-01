SRH ने जिस पेसर को किया रिलीज उसने SMAT में कहर बरपा कर रचा इतिहास, बना नंबर-1 गेंदबाज

Leading wicket taker in SMAT History: भारतीय तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट का क्रिकेट करियर काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा है। वह घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करके कई बार टीम इंडिया में जगह बनाने में सफल हुए हैं, लेकिन अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में वह संघर्ष करते नजर आए। इस तरह उन्‍होंने अपने करियर का ज्‍यादातर समय लोगों को गलत साबित करने में बिताया है। IPL 2026 की नीलामी से पहले सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने उन्‍हें रिलीज कर दिया था। अब कुछ दिन बाद ही बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने भारतीय घरेलू क्रिकेट में अपनी वैल्यू को एक बार फिर साबित किया है। उनादकट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) के इतिहास में सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं।