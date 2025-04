SRH vs GT: RCB ने निकाला, टीम इंडिया से हुए ड्रॉप, लगातार 2 प्लेयर ऑफ द मैच जीत सिराज ने खोला बड़ा राज

4️⃣/1️⃣7️⃣ – Best bowling figures ✅

1️⃣0️⃣0️⃣ #TATAIPL wickets ✅



A sweet homecoming for Mohd. Siraj as he rattles #SRH with a sensational spell! 🔥



Scorecard ▶ https://t.co/Y5Jzfr6Vv4#SRHvGT | @mdsirajofficial pic.twitter.com/cupAsMF0a2