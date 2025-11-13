इस्लामाबाद में हुए एक घातक आत्मघाती बम विस्फोट के बाद सुरक्षा चिंताओं के चलते कई श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने स्वदेश लौटने की इच्छा व्यक्त की थी, जिसके बाद सीरीज पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे थे। इसी बीच श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने पुष्टि की है कि उनका मौजूदा पाकिस्तान दौरा बिना किसी व्यवधान के जारी रहेगा। बुधवार देर रात जारी एक कड़े बयान में एसएलसी ने कहा कि खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ और टीम प्रबंधन को पाकिस्तान में ही रहने और दौरा पूरा करने का निर्देश दिया गया है। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि दौरा करने वाली टीम का कोई भी सदस्य जो इन निर्देशों के विरुद्ध श्रीलंका लौटने का फैसला करता है, उसकी वापसी पर "औपचारिक समीक्षा" की जाएगी।