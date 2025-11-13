Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

बम विस्फोट के बाद पाकिस्तान छोड़ने पर अड़े खिलाड़ियों को श्रीलंकाई बोर्ड की धमकी, स्वदेश लौटे तो होगा एक्‍शन, शेष मैच स्थगित

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को पाकिस्तान में ही रहने का आदेश दिया। बोर्ड ने साफ कहा है कि अगर कोई खिलाड़ी आदेश की अवेहलना करते हुए स्वदेश लौटता है ता उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही बोर्ड ने सीरीज जारी रखने की बात भी कही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 13, 2025

Sri Lanka Cricket Team

श्रीलंका क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

इस्लामाबाद में हुए एक घातक आत्मघाती बम विस्फोट के बाद सुरक्षा चिंताओं के चलते कई श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने स्वदेश लौटने की इच्छा व्यक्त की थी, जिसके बाद सीरीज पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे थे। इसी बीच श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने पुष्टि की है कि उनका मौजूदा पाकिस्तान दौरा बिना किसी व्यवधान के जारी रहेगा। बुधवार देर रात जारी एक कड़े बयान में एसएलसी ने कहा कि खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ और टीम प्रबंधन को पाकिस्तान में ही रहने और दौरा पूरा करने का निर्देश दिया गया है। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि दौरा करने वाली टीम का कोई भी सदस्य जो इन निर्देशों के विरुद्ध श्रीलंका लौटने का फैसला करता है, उसकी वापसी पर "औपचारिक समीक्षा" की जाएगी।

खिलाड़ियों ने किया था स्‍वदेश लौटने का अनुरोध

जारी बयान में कहा गया है कि श्रीलंका क्रिकेट को आज सुबह टीम प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया कि वर्तमान में पाकिस्तान का दौरा कर रही राष्ट्रीय टीम के कई सदस्यों ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए स्वदेश लौटने का अनुरोध किया है। इस घटनाक्रम के बाद एसएलसी ने तुरंत खिलाड़ियों से संपर्क किया और उन्हें आश्वासन दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर सभी चिंताओं का समाधान किया जा रहा है, ताकि दौरे पर गए दल के प्रत्येक सदस्य की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित किया जा सके।

किसी के हटने पर तुरंत भेजे जाएंगे

बोर्ड ने ज़ोर देकर कहा कि अगर कोई खिलाड़ी या स्टाफ सदस्य दौरे से हटना चाहता है, तो उसकी जगह तुरंत खिलाड़ी भेजे जाएंगे, ताकि सीरीज में कोई व्यवधान न आए। अगर एसएलसी के जारी निर्देश के बावजूद कोई खिलाड़ी या दौरा करने वाले दल का सदस्य श्रीलंका लौटने का फैसला करता है, तो श्रीलंका क्रिकेट तुरंत खिलाड़ी भेजकर यह सुनिश्चित करेगा कि दौरा बिना किसी रुकावट के जारी रहे। अगर कोई खिलाड़ी, खिलाड़ी या सहयोगी स्टाफ का सदस्य एसएलसी के निर्देशों के बावजूद वापस लौटता है, तो उनके कार्यों का आकलन करने के लिए एक औपचारिक समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा।

इस्लामाबाद की एक अदालत के बाहर हुआ था विस्‍फोट

बता दें कि मंगलवार को इस्लामाबाद की एक अदालत के बाहर हुए आत्मघाती हमले में 12 लोग मारे गए और 27 अन्य घायल हो गए थे। रावलपिंडी के नज़दीकी मैदान में शुरुआती वनडे से कुछ घंटे पहले हुए हमले के बावजूद मैच तय कार्यक्रम के अनुसार हुआ और पाकिस्तान ने श्रीलंका को छह रनों से हरा दिया।

एक दिन के लिए स्थिगित हुए शेष मैच

इस घटना के बाद पीसीबी ने पुष्टि की कि मेहमान टीम की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नक़वी ने बुधवार को इस्लामाबाद स्थित अपने होटल में श्रीलंकाई खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें व्यापक सुरक्षा का आश्वासन दिया। पीसीबी ने बाकी मैचों के लिए संशोधित कार्यक्रम की भी घोषणा की, जिसमें दूसरा वनडे अब 13 की जगह 14 नवंबर शुक्रवार को और तीसरा वनडे 15 की जगह 16 नवंबर रविवार को रावलपिंडी में खेला जाएगा। नकवी ने सोशल मीडिया पर कहा कि पाकिस्तान दौरा जारी रखने के श्रीलंकाई टीम के फैसले के लिए मैं उनका आभारी हूं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

13 Nov 2025 07:47 am

Hindi News / Sports / Cricket News / बम विस्फोट के बाद पाकिस्तान छोड़ने पर अड़े खिलाड़ियों को श्रीलंकाई बोर्ड की धमकी, स्वदेश लौटे तो होगा एक्‍शन, शेष मैच स्थगित

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

हमारे बीच कोई कॉम्पिटिशन नहीं… ध्रुव जुरेल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले से पहले ये बयान देकर जीता सभी का दिल

Dhruv Jurel
क्रिकेट

इस्लामाबाद में बम विस्फोट के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ी डरे, अपने बोर्ड से कर डाली यह बड़ी मांग

Sri Lanka
क्रिकेट

अर्जुन तेंदुलकर को ट्रेड करने को मुंबई इंडियंस तैयार, इस टीम की तरफ से खेलते आ सकते हैं नजर

Arjun Tendulkar 5 Wicket Haul before IPL 2025 Mega Auction
क्रिकेट

IND vs SA, 1st Test: कोलकाता टेस्ट से इस ऑलराउंडर की हुई छुट्टी, जानें कब होगी टीम इंडिया में वापसी

Nitish Kumar Reddy
क्रिकेट

ऋषभ पंत साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में दिखाएंगे यह कमाल, तो रच देंगे इतिहास और तोड़ देंगे वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड

Rishabh Pant great comeback
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.