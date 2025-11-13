श्रीलंका क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
इस्लामाबाद में हुए एक घातक आत्मघाती बम विस्फोट के बाद सुरक्षा चिंताओं के चलते कई श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने स्वदेश लौटने की इच्छा व्यक्त की थी, जिसके बाद सीरीज पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे थे। इसी बीच श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने पुष्टि की है कि उनका मौजूदा पाकिस्तान दौरा बिना किसी व्यवधान के जारी रहेगा। बुधवार देर रात जारी एक कड़े बयान में एसएलसी ने कहा कि खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ और टीम प्रबंधन को पाकिस्तान में ही रहने और दौरा पूरा करने का निर्देश दिया गया है। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि दौरा करने वाली टीम का कोई भी सदस्य जो इन निर्देशों के विरुद्ध श्रीलंका लौटने का फैसला करता है, उसकी वापसी पर "औपचारिक समीक्षा" की जाएगी।
जारी बयान में कहा गया है कि श्रीलंका क्रिकेट को आज सुबह टीम प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया कि वर्तमान में पाकिस्तान का दौरा कर रही राष्ट्रीय टीम के कई सदस्यों ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए स्वदेश लौटने का अनुरोध किया है। इस घटनाक्रम के बाद एसएलसी ने तुरंत खिलाड़ियों से संपर्क किया और उन्हें आश्वासन दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर सभी चिंताओं का समाधान किया जा रहा है, ताकि दौरे पर गए दल के प्रत्येक सदस्य की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित किया जा सके।
बोर्ड ने ज़ोर देकर कहा कि अगर कोई खिलाड़ी या स्टाफ सदस्य दौरे से हटना चाहता है, तो उसकी जगह तुरंत खिलाड़ी भेजे जाएंगे, ताकि सीरीज में कोई व्यवधान न आए। अगर एसएलसी के जारी निर्देश के बावजूद कोई खिलाड़ी या दौरा करने वाले दल का सदस्य श्रीलंका लौटने का फैसला करता है, तो श्रीलंका क्रिकेट तुरंत खिलाड़ी भेजकर यह सुनिश्चित करेगा कि दौरा बिना किसी रुकावट के जारी रहे। अगर कोई खिलाड़ी, खिलाड़ी या सहयोगी स्टाफ का सदस्य एसएलसी के निर्देशों के बावजूद वापस लौटता है, तो उनके कार्यों का आकलन करने के लिए एक औपचारिक समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा।
बता दें कि मंगलवार को इस्लामाबाद की एक अदालत के बाहर हुए आत्मघाती हमले में 12 लोग मारे गए और 27 अन्य घायल हो गए थे। रावलपिंडी के नज़दीकी मैदान में शुरुआती वनडे से कुछ घंटे पहले हुए हमले के बावजूद मैच तय कार्यक्रम के अनुसार हुआ और पाकिस्तान ने श्रीलंका को छह रनों से हरा दिया।
इस घटना के बाद पीसीबी ने पुष्टि की कि मेहमान टीम की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नक़वी ने बुधवार को इस्लामाबाद स्थित अपने होटल में श्रीलंकाई खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें व्यापक सुरक्षा का आश्वासन दिया। पीसीबी ने बाकी मैचों के लिए संशोधित कार्यक्रम की भी घोषणा की, जिसमें दूसरा वनडे अब 13 की जगह 14 नवंबर शुक्रवार को और तीसरा वनडे 15 की जगह 16 नवंबर रविवार को रावलपिंडी में खेला जाएगा। नकवी ने सोशल मीडिया पर कहा कि पाकिस्तान दौरा जारी रखने के श्रीलंकाई टीम के फैसले के लिए मैं उनका आभारी हूं।
